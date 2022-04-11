https://ria.ru/20220411/zoloto-1782932988.html

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявили в ЦБ

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявили в ЦБ - РИА Новости, 11.04.2022

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявили в ЦБ

Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 606,409 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:06

2022-04-11T16:06

2022-04-11T16:44

экономика

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международные резервы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 606,409 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России.Таким образом, за март резервы сократились на 10,724 миллиарда долларов, или на 1,74%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.Согласно отчету ЦБ, доля золота в международных резервах РФ на 1 января за год снизилась до 21,5% с 23,3%, также уменьшилась доля доллара - до 10,9% с 21,2% и доля фунта стерлингов - до 6,2% с 6,3%. В то же время доля евро выросла до 33,9% с 29,2%, доля юаня - до 17,1% с 12,8%, в прочих валютах - 10,4%.Отмечается, что в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте к категории "прочие валюты" отнесены в том числе активы в иенах (5,9%), канадских (3,2%), австралийских (1,0%) и сингапурских (0,3%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.Всего на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил 612,9 миллиарда долларов , из них 481,4 миллиарда долларов – валютные активы и 131,5 миллиарда долларов – золото.Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов."Сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях. Чтобы в условиях ограничения доступа к доллару США и евро купировать риски для финансовой стабильности, были введены меры по контролю за движением капитала", - прокомментировал регулятор.

https://ria.ru/20220411/alrosa-1782926279.html

https://ria.ru/20220411/fnb-1782871068.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/defolt-1782886789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, украина, мвф, сша, международные резервы