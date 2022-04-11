https://ria.ru/20220411/zemli-1782956919.html
Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель
Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель
Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:30
2022-04-11T17:30
2022-04-11T18:17
россия
госдума рф
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли сельхозназначения, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих вовлечение в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин
17:30 11.04.2022 (обновлено: 18:17 11.04.2022)
Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель
Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот земель сельхозназначения