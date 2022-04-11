https://ria.ru/20220411/zemli-1782956919.html

Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель

Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил ускорить принятие закона о вовлечении в оборот сельхозземель

Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:30

2022-04-11T17:30

2022-04-11T18:17

россия

госдума рф

михаил мишустин

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение в законодательство изменений по вовлечению в оборот долей в праве общей собственности на земли сельхозназначения, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих вовлечение в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220411/postavki-1782952806.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин