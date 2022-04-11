https://ria.ru/20220411/yazyk-1782979284.html

Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов

Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов - РИА Новости, 11.04.2022

Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев". РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:09

2022-04-11T19:09

2022-04-11T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев"."Такие населенные пункты, с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково, они точно не отвечают нормам современного украинского языка", - заявил Креминь в эфире "Общественного интерактивного телевидения".По его словам, к переименованию населенных пунктов нужно подходить, опираясь на украинское прошлое и настоящее. "Чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации…, диктатуры. Украина для украинцев, для наших детей", - добавил Креминь.Кремень также рассказал о перспективах украинского языка в случае вхождения Украины в Евросоюз."Пребывание в семье европейских стран требует от нас владения языками стран-членов ЕС. Также как и европейские страны будут обязаны предоставлять нам услуги на украинском языке. Поэтому я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно", - отметил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, евросоюз, россия