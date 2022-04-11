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Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов - РИА Новости, 11.04.2022
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https://ria.ru/20220411/yazyk-1782979284.html
Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов
Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов - РИА Новости, 11.04.2022
Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:09
2022-04-11T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев"."Такие населенные пункты, с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково, они точно не отвечают нормам современного украинского языка", - заявил Креминь в эфире "Общественного интерактивного телевидения".По его словам, к переименованию населенных пунктов нужно подходить, опираясь на украинское прошлое и настоящее. "Чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации…, диктатуры. Украина для украинцев, для наших детей", - добавил Креминь.Кремень также рассказал о перспективах украинского языка в случае вхождения Украины в Евросоюз."Пребывание в семье европейских стран требует от нас владения языками стран-членов ЕС. Также как и европейские страны будут обязаны предоставлять нам услуги на украинском языке. Поэтому я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно", - отметил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, украина, евросоюз, россия
19:09 11.04.2022
 
Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов

Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий городов

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев".
"Такие населенные пункты, с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково, они точно не отвечают нормам современного украинского языка", - заявил Креминь в эфире "Общественного интерактивного телевидения".
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По его словам, к переименованию населенных пунктов нужно подходить, опираясь на украинское прошлое и настоящее. "Чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации…, диктатуры. Украина для украинцев, для наших детей", - добавил Креминь.
Кремень также рассказал о перспективах украинского языка в случае вхождения Украины в Евросоюз.
"Пребывание в семье европейских стран требует от нас владения языками стран-членов ЕС. Также как и европейские страны будут обязаны предоставлять нам услуги на украинском языке. Поэтому я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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