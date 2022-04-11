Языковой омбудсмен Украины призвал убрать русскоязычные названия городов
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий городов
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал избавиться от русскоязычных названий населенных пунктов в стране, заявив, что "Украина для украинцев".
"Такие населенные пункты, с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково, они точно не отвечают нормам современного украинского языка", - заявил Креминь в эфире "Общественного интерактивного телевидения".
По его словам, к переименованию населенных пунктов нужно подходить, опираясь на украинское прошлое и настоящее. "Чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации…, диктатуры. Украина для украинцев, для наших детей", - добавил Креминь.
Кремень также рассказал о перспективах украинского языка в случае вхождения Украины в Евросоюз.
"Пребывание в семье европейских стран требует от нас владения языками стран-членов ЕС. Также как и европейские страны будут обязаны предоставлять нам услуги на украинском языке. Поэтому я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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