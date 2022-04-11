https://ria.ru/20220411/yasinovataya-1782918559.html

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой увеличилось до четырех - РИА Новости, 11.04.2022

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщило... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:57

2022-04-11T14:57

2022-04-11T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем при обстреле Ясиноватой."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) н.п. Ясиноватая: две женщины 1995 и 1970 года рождения, мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина