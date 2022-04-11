https://ria.ru/20220411/yarmarka-1782915181.html

Универсальная ярмарка пройдет в Липецке

Универсальная ярмарка пройдет в Липецке - РИА Новости, 11.04.2022

Универсальная ярмарка пройдет в Липецке

Большая универсальная предпасхальная ярмарка пройдёт в Липецке 16 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:43

2022-04-11T14:43

2022-04-11T14:43

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

липецк

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ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Большая универсальная предпасхальная ярмарка пройдёт в Липецке 16 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на ярмарке можно будет приобрести мясо, сыры, молочную продукцию, овощи, рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки, сахар, муку, подсолнечное масло, а также другие продукты, пользующиеся стабильным спросом у населения.Артамонов отметил, что еще на ярмарке будут представлены в широком ассортименте саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, винограда, роз и рассада цветов, а предприятия общественного питания и хлебозаводы порадуют жителей пасхальными куличами собственного производства."Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки никто с ярмарки не уйдёт", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782021953.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, липецк