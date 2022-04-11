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Универсальная ярмарка пройдет в Липецке
Универсальная ярмарка пройдет в Липецке - РИА Новости, 11.04.2022
Универсальная ярмарка пройдет в Липецке
Большая универсальная предпасхальная ярмарка пройдёт в Липецке 16 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:43
2022-04-11T14:43
2022-04-11T14:43
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
липецк
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ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Большая универсальная предпасхальная ярмарка пройдёт в Липецке 16 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на ярмарке можно будет приобрести мясо, сыры, молочную продукцию, овощи, рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки, сахар, муку, подсолнечное масло, а также другие продукты, пользующиеся стабильным спросом у населения.Артамонов отметил, что еще на ярмарке будут представлены в широком ассортименте саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, винограда, роз и рассада цветов, а предприятия общественного питания и хлебозаводы порадуют жителей пасхальными куличами собственного производства."Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки никто с ярмарки не уйдёт", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782021953.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, липецк
ЛИПЕЦК, 11 апр - РИА Новости.
Большая универсальная предпасхальная ярмарка пройдёт в Липецке
16 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на ярмарке можно будет приобрести мясо, сыры, молочную продукцию, овощи, рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки, сахар, муку, подсолнечное масло, а также другие продукты, пользующиеся стабильным спросом у населения.
Артамонов отметил, что еще на ярмарке будут представлены в широком ассортименте саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, винограда, роз и рассада цветов, а предприятия общественного питания и хлебозаводы порадуют жителей пасхальными куличами собственного производства.
"Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки никто с ярмарки не уйдёт", – сказал Артамонов.