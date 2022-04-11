11:52 11.04.2022 (обновлено: 11:56 11.04.2022)
В Эстонии запретили "Яндекс.Такси"
В Эстонии вступил в силу запрет на работу российского сервиса "Яндекс.Такси"
Логотип службы "Яндекс.Такси"
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Запрет на работу в Эстонии российского сервиса "Яндекс.Такси" вступил в силу в понедельник, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
"В понедельник вступили в силу санкции в отношении российского сервиса "Яндекс.Такси", которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта", - говорится в сообщении.
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По словам премьера Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии. "Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex", - сказала ERR Каллас.
Ранее правительство сообщало, что существенной причиной для введения внутригосударственных санкций стало недавнее решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке якобы должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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