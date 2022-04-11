https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html

Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами

Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами - РИА Новости, 11.04.2022

Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами

Суд на Украине передал арестованную яхту Royal Romance украинского депутата Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:46

2022-04-11T14:46

2022-04-11T14:46

в мире

виктор медведчук

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд на Украине передал арестованную яхту Royal Romance украинского депутата Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на решение суда."Суд передал арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. Источник: решение суда, имеющееся в распоряжении УП", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение 11 апреля вынес следственный судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич. По данным издания, 16 марта на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве.Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источники сообщило, что власти Хорватии в связи с санкциями задержали три яхты, одна из них, предположительно, яхта класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов, чей владелец - Медведчук.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября 2021 года. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20220406/yakhty-1782020421.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, виктор медведчук, украина, служба безопасности украины