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МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:10
2022-04-11T17:10
2022-04-11T17:58
ступино
взрыв газа в жилом доме в ступино
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При взрыве газа, по уточенным данным, пострадали 22 человека, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что шесть пострадавших госпитализированы в больницы, еще тринадцати амбулаторно оказана медицинская помощь.Собеседник агентства уточнил, что в результате взрыва повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.Позже ГУ МЧС подтвердило, что в результате взрыва газа погибли 3 человека, 19 пострадали."На 15.30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении", - добавил представитель ведомства.
ступино
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T17:10
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ступино, взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-04-11T17:10
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PT0M21S
17:10 11.04.2022 (обновлено: 17:58 11.04.2022)
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
Три человека погибли и 19 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При взрыве газа, по уточенным данным, пострадали 22 человека, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шесть пострадавших госпитализированы в больницы, еще тринадцати амбулаторно оказана медицинская помощь.
Собеседник агентства уточнил, что в результате взрыва повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.
Позже ГУ МЧС
подтвердило, что в результате взрыва газа погибли 3 человека, 19 пострадали.
"На 15.30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении", - добавил представитель ведомства.