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МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино

МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино

Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:10

2022-04-11T17:10

2022-04-11T17:58

ступино

взрыв газа в жилом доме в ступино

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При взрыве газа, по уточенным данным, пострадали 22 человека, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что шесть пострадавших госпитализированы в больницы, еще тринадцати амбулаторно оказана медицинская помощь.Собеседник агентства уточнил, что в результате взрыва повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.Позже ГУ МЧС подтвердило, что в результате взрыва газа погибли 3 человека, 19 пострадали."На 15.30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении", - добавил представитель ведомства.

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T17:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ступино, взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)