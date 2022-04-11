Рейтинг@Mail.ru
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/vzryv-1782950597.html
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:10
2022-04-11T17:58
ступино
взрыв газа в жилом доме в ступино
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782856823_0:0:1071:603_1920x0_80_0_0_e458d6248ead5125c47a089e1a9e232d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При взрыве газа, по уточенным данным, пострадали 22 человека, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что шесть пострадавших госпитализированы в больницы, еще тринадцати амбулаторно оказана медицинская помощь.Собеседник агентства уточнил, что в результате взрыва повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.Позже ГУ МЧС подтвердило, что в результате взрыва газа погибли 3 человека, 19 пострадали."На 15.30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении", - добавил представитель ведомства.
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T17:10
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782856823_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_30f26c6e25b0e4bf9ffff07d831ff6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ступино, взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-04-11T17:10
true
PT0M21S
17:10 11.04.2022 (обновлено: 17:58 11.04.2022)
 
МЧС уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в Ступино

Три человека погибли и 19 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники "Мособлпожспаса" у жилого дома в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа
Сотрудники Мособлпожспаса у жилого дома в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще 19 пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При взрыве газа, по уточенным данным, пострадали 22 человека, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шесть пострадавших госпитализированы в больницы, еще тринадцати амбулаторно оказана медицинская помощь.
Собеседник агентства уточнил, что в результате взрыва повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.
Позже ГУ МЧС подтвердило, что в результате взрыва газа погибли 3 человека, 19 пострадали.
"На 15.30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении", - добавил представитель ведомства.
 
СтупиноВзрыв газа в жилом доме в СтупиноПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала