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Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино
Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино
Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве бытового газа в Ступино возросло до пяти человек, они госпитализированы в Ступинскую РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:02
2022-04-11T12:02
2022-04-11T12:03
происшествия
ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве бытового газа в Ступино возросло до пяти человек, они госпитализированы в Ступинскую больницу, один человек находится в тяжелом и еще один - в крайне тяжелом состоянии.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли. По данным столичного главка МЧС РФ, число пострадавших уже увеличилось до 6. Минздрав региона ранее сообщал о троих госпитализированных пострадавших."В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу - 2 в состоянии средней степени тяжести, 1 в удовлетворительном, 1 в тяжелом, еще 1 - в крайне тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.Ранее в региональном минздраве сообщали о 4 пострадавших и 2 погибших. В МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
ступино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782860263_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b464446f1cb62d831e1633a8e1a265a8.jpg
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T12:02
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино, московская область (подмосковье), видео
12:02 11.04.2022 (обновлено: 12:03 11.04.2022)
Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино
Число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в Ступино выросло до пяти человек
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве бытового газа в Ступино возросло до пяти человек, они госпитализированы в Ступинскую больницу, один человек находится в тяжелом и еще один - в крайне тяжелом состоянии.
Ранее в подмосковном главке МЧС
сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино
семь человек пострадали, двое из них погибли. По данным столичного главка МЧС РФ, число пострадавших уже увеличилось до 6. Минздрав региона ранее сообщал о троих госпитализированных пострадавших.
"В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу - 2 в состоянии средней степени тяжести, 1 в удовлетворительном, 1 в тяжелом, еще 1 - в крайне тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.
Ранее в региональном минздраве сообщали о 4 пострадавших и 2 погибших. В МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.