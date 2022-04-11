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Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино

Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Медики уточнили число госпитализированных после взрыва газа в Ступино

Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве бытового газа в Ступино возросло до пяти человек, они госпитализированы в Ступинскую РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:03

происшествия

ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ступино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что число пострадавших при взрыве бытового газа в Ступино возросло до пяти человек, они госпитализированы в Ступинскую больницу, один человек находится в тяжелом и еще один - в крайне тяжелом состоянии.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли. По данным столичного главка МЧС РФ, число пострадавших уже увеличилось до 6. Минздрав региона ранее сообщал о троих госпитализированных пострадавших."В результате происшествия в Ступино два человека погибли, пять пострадали. Они были госпитализированы в Ступинскую больницу - 2 в состоянии средней степени тяжести, 1 в удовлетворительном, 1 в тяжелом, еще 1 - в крайне тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.Ранее в региональном минздраве сообщали о 4 пострадавших и 2 погибших. В МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

ступино

московская область (подмосковье)

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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T12:02 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино, московская область (подмосковье), видео