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При взрыве газа в Ступино погиб ребенок

При взрыве газа в Ступино погиб ребенок - РИА Новости, 11.04.2022

При взрыве газа в Ступино погиб ребенок

Среди погибших при взрыве бытового газа в Ступино есть девочка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:47

2022-04-11T11:47

2022-04-11T12:17

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

ступино

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Среди погибших при взрыве бытового газа в Ступино есть девочка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.По данным МЧС, из-за взрыва газа в пятиэтажке в Ступино два человека погибли, шестеро пострадали; эвакуированных жильцов разместили в доме культуры. Минздрав Подмосковья заявил о пяти госпитализированных.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Воробьёв прибыл в Ступино для встречи с эвакуированными жильцами. "Стало известно о погибшей девочке. С мамочкой разговаривали", - сказал он на встрече в доме культуры."Ещё один мужчина (погиб – ред.). Сейчас мы поедем в госпиталь. Один - тяжёлый, два человека находятся в сознании", - добавил Воробьёв в прямом эфире в Telegram-канале телеканала "360".В настоящее время в доме проводят замеры, чтобы убедиться, что он не является аварийным, добавили в пресс-службе.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T11:47 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, андрей воробьев, видео