https://ria.ru/20220411/vzryv-1782852681.html
Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино
Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино
Сотрудники Росгвардии спасли женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:16
2022-04-11T10:16
2022-04-11T10:27
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии спасли женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба ведомства.Находясь на маршруте патрулирования, экипаж Росгвардии услышал хлопок, после чего поступил сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте. Сотрудники прибыли на место и увидели, что произошло частичное обрушение дома на Центральном переулке. Они оцепили дом и начали помогать в эвакуации жильцов."В одной из квартир росгвардейцы услышали крики женщины, которая звала на помощь. Сотрудники вневедомственной охраны помогли пострадавшей выбраться и передали медикам для оказания помощи. Вместе с прибывшим на подмогу ещё одним экипажем росгвардейцы продолжили эвакуацию других жильцов", - говорится в сообщении.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Погибли два человека, пострадали шестеро.
https://ria.ru/20220411/vzryv-1782846534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино
10:16 11.04.2022 (обновлено: 10:27 11.04.2022)
Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино
Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в подмосковном Ступино