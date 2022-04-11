https://ria.ru/20220411/vzryv-1782852681.html

Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино

Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Росгвардейцы спасли женщину, пострадавшую от взрыва газа в Ступино

Сотрудники Росгвардии спасли женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:16

2022-04-11T10:16

2022-04-11T10:27

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ступино

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии спасли женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба ведомства.Находясь на маршруте патрулирования, экипаж Росгвардии услышал хлопок, после чего поступил сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте. Сотрудники прибыли на место и увидели, что произошло частичное обрушение дома на Центральном переулке. Они оцепили дом и начали помогать в эвакуации жильцов."В одной из квартир росгвардейцы услышали крики женщины, которая звала на помощь. Сотрудники вневедомственной охраны помогли пострадавшей выбраться и передали медикам для оказания помощи. Вместе с прибывшим на подмогу ещё одним экипажем росгвардейцы продолжили эвакуацию других жильцов", - говорится в сообщении.По данным МЧС, из-за взрыва газа на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Погибли два человека, пострадали шестеро.

https://ria.ru/20220411/vzryv-1782846534.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино