https://ria.ru/20220411/vzryv-1782846534.html
МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино
МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино
Число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино увеличилось до шести человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:46
2022-04-11T09:46
2022-04-11T09:49
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
ступино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино увеличилось до шести человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."По уточненным данным, пострадали восемь человек, из них двое погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
https://ria.ru/20220411/vzryv-1782844957.html
ступино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:46 11.04.2022 (обновлено: 09:49 11.04.2022)
МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино
При взрыве газа в подмосковном Ступино два человека погибли и шесть пострадали