https://ria.ru/20220411/vzryv-1782846534.html

МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино

МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступино

Число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино увеличилось до шести человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:46

2022-04-11T09:46

2022-04-11T09:49

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

ступино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино увеличилось до шести человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."По уточненным данным, пострадали восемь человек, из них двое погибли", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

https://ria.ru/20220411/vzryv-1782844957.html

ступино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)