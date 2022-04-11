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Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди - РИА Новости, 11.04.2022
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Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди
Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди - РИА Новости, 11.04.2022
Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди
Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:34
2022-04-11T10:29
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали.В свою очередь, в региональном Минздраве уточнили, что в Ступинскую больницу поступили четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного — в тяжелом, еще одного пациента отпустили лечиться амбулаторно.По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней может грозить до десяти лет заключения. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях.Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.
ступино
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, следственный комитет россии (ск рф), видео
Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме.
2022-04-11T09:34
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09:34 11.04.2022 (обновлено: 10:29 11.04.2022)
 
Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди

СК: под завалами в доме в Ступино, где произошел взрыв газа, могут находиться люди

© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
Жилой дом в подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме.
"Количество пострадавших уточняется. Под завалами, возможно, еще находятся люди", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали.
В свою очередь, в региональном Минздраве уточнили, что в Ступинскую больницу поступили четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного — в тяжелом, еще одного пациента отпустили лечиться амбулаторно.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней может грозить до десяти лет заключения. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях.
Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.
 
ПроисшествияВзрыв газа в жилом доме в СтупиноСтупиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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