https://ria.ru/20220411/vzryv-1782844957.html

Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди

Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди - РИА Новости, 11.04.2022

Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди

Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:34

2022-04-11T09:34

2022-04-11T10:29

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782835352_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_3e9f600bf329e1b37d173a8339a4c8b8.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в телеграме.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали.В свою очередь, в региональном Минздраве уточнили, что в Ступинскую больницу поступили четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного — в тяжелом, еще одного пациента отпустили лечиться амбулаторно.По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней может грозить до десяти лет заключения. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях.Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T09:34 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, следственный комитет россии (ск рф), видео