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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино

В результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного - в тяжёлом, сообщили в региональном РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:19

2022-04-11T09:19

2022-04-11T09:31

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

ступино

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного - в тяжёлом, сообщили в региональном Минздраве.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."По предварительным данным, в результате происшествия в Ступино два человека погибли, четверо пострадали. Они были доставлены в Ступинскую больницу. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф", - сообщили в министерстве.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

ступино

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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом. 2022-04-11T09:19 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, видео