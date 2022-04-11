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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино
В результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного - в тяжёлом, сообщили в региональном РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:19
2022-04-11T09:19
2022-04-11T09:31
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
ступино
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного - в тяжёлом, сообщили в региональном Минздраве.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."По предварительным данным, в результате происшествия в Ступино два человека погибли, четверо пострадали. Они были доставлены в Ступинскую больницу. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф", - сообщили в министерстве.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
ступино
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия взрыва газа в жилом доме в Ступино
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа в Ступино. Его в своем Telegram-канале опубликовала прокуратура Московской области. На кадрах виден частично разрушенный жилой дом.
2022-04-11T09:19
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, видео
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного - в тяжёлом, сообщили в региональном Минздраве.
2022-04-11T09:19
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PT0M21S
09:19 11.04.2022 (обновлено: 09:31 11.04.2022)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступино
Троих пострадавших от взрыва газа в Ступино госпитализировали, один в тяжелом состоянии