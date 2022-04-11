https://ria.ru/20220411/vzryv-1782838429.html
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино
Возбуждено уголовное дело после хлопка газа в доме в Ступино, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях, сообщили в пресс-службе ГСУ СУ... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:39
2022-04-11T08:39
2022-04-11T08:42
происшествия
взрыв газа в жилом доме в ступино
ступино
гсу ск по московской области
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после хлопка газа в доме в Ступино, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях, сообщили в пресс-службе ГСУ СУ по Московской области.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях."На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главное следственного управления Стариков Александр Юрьевич", - добавляется в сообщении.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в жилом доме в ступино, ступино, гсу ск по московской области
08:39 11.04.2022 (обновлено: 08:42 11.04.2022)
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино
Подмосковный СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ступино
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело после хлопка газа в доме в Ступино, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях, сообщили
в пресс-службе ГСУ СУ по Московской области.
Ранее в подмосковном главке МЧС
сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино
семь человек пострадали, двое из них погибли.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении
.
Добавляется, что следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.
"На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главное следственного управления Стариков Александр Юрьевич", - добавляется в сообщении.
Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.