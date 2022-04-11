https://ria.ru/20220411/vzryv-1782838429.html

СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино

СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ступино

Возбуждено уголовное дело после хлопка газа в доме в Ступино, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях, сообщили в пресс-службе ГСУ СУ... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:39

2022-04-11T08:39

2022-04-11T08:42

происшествия

взрыв газа в жилом доме в ступино

ступино

гсу ск по московской области

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после хлопка газа в доме в Ступино, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях, сообщили в пресс-службе ГСУ СУ по Московской области.Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино семь человек пострадали, двое из них погибли."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ). Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях."На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главное следственного управления Стариков Александр Юрьевич", - добавляется в сообщении.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже - перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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