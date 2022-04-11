https://ria.ru/20220411/vzryv-1782831798.html

При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек

При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022

При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ступино, десять человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:12

2022-04-11T07:12

2022-04-11T08:35

происшествия

ступино

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ступино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ступино, десять человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, инцидент произошел в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.В пресс-службе МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.К ликвидации привлекли 59 человек и 20 единиц техники.В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки."По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782450236.html

ступино

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ступино, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино