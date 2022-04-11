07:12 11.04.2022 (обновлено: 08:35 11.04.2022)
При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек
При взрыве бытового газа в Ступино погиб один человек, пять человек пострадали
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ступино, десять человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.
По последней информации десять человек пострадали, имеется информация об одном погибшем. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов "Центрспас" и "Лидер", — говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.
К ликвидации привлекли 59 человек и 20 единиц техники.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.