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В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022
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В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек
В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022
В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек
В жилом пятиэтажном доме в Ступино взорвался газ, разрушены внутренние перегородки двух квартир, погиб один человек, пострадали пять, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:03
2022-04-11T08:36
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
москва
взрыв газа в жилом доме в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Ступино взорвался газ, разрушены внутренние перегородки двух квартир, погиб один человек, пострадали пять, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, инцидент произошел в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.В пресс-службе МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.К ликвидации привлекли 59 человек и 20 единиц техники.В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки."По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782450236.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ступино, москва, взрыв газа в жилом доме в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:03 11.04.2022 (обновлено: 08:36 11.04.2022)
 
В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек

В пятиэтажном жилом доме в Подмосковном Ступино взорвался бытовой газ

© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Ступино взорвался газ, разрушены внутренние перегородки двух квартир, погиб один человек, пострадали пять, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.

"В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали пять человек, из них — один ребенок. <...> Погиб один человек", — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.
К ликвидации привлекли 59 человек и 20 единиц техники.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СтупиноМоскваВзрыв газа в жилом доме в СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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