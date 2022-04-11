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В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек

В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек - РИА Новости, 11.04.2022

В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, погиб один человек

В жилом пятиэтажном доме в Ступино взорвался газ, разрушены внутренние перегородки двух квартир, погиб один человек, пострадали пять, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:03

2022-04-11T07:03

2022-04-11T08:36

происшествия

московская область (подмосковье)

ступино

москва

взрыв газа в жилом доме в ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В жилом пятиэтажном доме в Ступино взорвался газ, разрушены внутренние перегородки двух квартир, погиб один человек, пострадали пять, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, инцидент произошел в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.В пресс-службе МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.К ликвидации привлекли 59 человек и 20 единиц техники.В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается о начале проверки."По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20220408/proisshestvie-1782450236.html

московская область (подмосковье)

ступино

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), ступино, москва, взрыв газа в жилом доме в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)