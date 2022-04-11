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Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022
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Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре
Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре
Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:02
2022-04-11T17:02
франция
выборы президента франции — 2022
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда, однако одолеть Макрона будет сложно, хотя шансы на это есть, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Евгения Обичкина.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.Ранее британское издание Financial Times написало, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции."Ле Пен действительно близка к победе как никогда, (она продемонстрировала) самый высший результат за всю историю партии "Национальный фронт", которому она наследует, сейчас ее партия выступает под другим названием - "Национальное объединение". У нее самый высокий избирательный рейтинг и поддержка избирателей (для ее партии - ред.) и минимальный разрыв с действующим президентом и основным кандидатом от всех остальных, это очень высокий результат", - пояснила эксперт РИА Новости.Несмотря на это, предрекать Ле Пен победу во второму туре выборов нельзя, полагает Обичкина."Абсолютно нельзя говорить, что 100% она не победит, она близка к этому как никогда, но мне кажется, все-таки она еще не в президентском дворце. Она пытается сейчас объединить вокруг себя всех избирателей так называемых недовольных, весь протестный электорат. Главным тезисом ее выступления прямо после оглашения предварительных результатов было - "мы должны сплотиться против уходящего президента", она употребила это слово, подчеркнув тем самым, что время Макрона истекло", - добавила эксперт.Она пояснила, что задача Ле Пен сейчас состоит в том, чтобы сыграть на недовольстве политикой Макрона среди избирателей, голосовавших за других кандидатов."Она как бы говорит: "Все, чем вы сегодня, французы, недовольны, это все вы должны отнести на его счет, и поэтому перед вторым туром хорошо подумать и прийти голосовать за меня". И она обращается ко всему спектру избирателей Франции, а это и сторонники ультраправых, и сторонники левых", - отметила эксперт.При этом она добавила, что если Ле Пен одержала бы победу во втором туре, она бы могла "навести порядок по рецептам ультраправых", а этот порядок связан с ущемлением прав и свобод."Именно поэтому я сомневаюсь, что большинство французов проголосует за ущемление прав и свобод даже во имя борьбы с такими важными бедствиями, как наплыв нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет и не может интегрироваться во французское общество, кто грозит изменить саму идентичность французского общества", - рассказала Обичкина.По ее словам, сложнее будет реализовывать другой лозунг - повышение покупательной способности. Но Ле Пен может для этого воспользоваться снижением налогов на добавленную стоимость, которые во многом продиктованы европейским законодательством.При этом выводить Францию из ЕС, в отличие от предыдущей кампании, Ле Пен не собирается, пояснила эксперт."Она выступает за сохранение французской идентичности и способности Франции самой решать важнейшие экономические и социальные проблемы, в противовес европейским нормам и рекомендациям. Этот конфликт может возникнуть, если она станет президентом", - добавила Обичкина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, выборы президента франции — 2022, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен
17:02 11.04.2022
 
Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре

Эксперт Обичкина о шансах Ле Пен во втором туре: она близка к победе как никогда

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда, однако одолеть Макрона будет сложно, хотя шансы на это есть, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Евгения Обичкина.
В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
© РИА Новости / Виктория Буданова

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© REUTERS / Johanna Geron

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
Ранее британское издание Financial Times написало, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции.
"Ле Пен действительно близка к победе как никогда, (она продемонстрировала) самый высший результат за всю историю партии "Национальный фронт", которому она наследует, сейчас ее партия выступает под другим названием - "Национальное объединение". У нее самый высокий избирательный рейтинг и поддержка избирателей (для ее партии - ред.) и минимальный разрыв с действующим президентом и основным кандидатом от всех остальных, это очень высокий результат", - пояснила эксперт РИА Новости.
Несмотря на это, предрекать Ле Пен победу во второму туре выборов нельзя, полагает Обичкина.
"Абсолютно нельзя говорить, что 100% она не победит, она близка к этому как никогда, но мне кажется, все-таки она еще не в президентском дворце. Она пытается сейчас объединить вокруг себя всех избирателей так называемых недовольных, весь протестный электорат. Главным тезисом ее выступления прямо после оглашения предварительных результатов было - "мы должны сплотиться против уходящего президента", она употребила это слово, подчеркнув тем самым, что время Макрона истекло", - добавила эксперт.
Она пояснила, что задача Ле Пен сейчас состоит в том, чтобы сыграть на недовольстве политикой Макрона среди избирателей, голосовавших за других кандидатов.
"Она как бы говорит: "Все, чем вы сегодня, французы, недовольны, это все вы должны отнести на его счет, и поэтому перед вторым туром хорошо подумать и прийти голосовать за меня". И она обращается ко всему спектру избирателей Франции, а это и сторонники ультраправых, и сторонники левых", - отметила эксперт.
При этом она добавила, что если Ле Пен одержала бы победу во втором туре, она бы могла "навести порядок по рецептам ультраправых", а этот порядок связан с ущемлением прав и свобод.
"Именно поэтому я сомневаюсь, что большинство французов проголосует за ущемление прав и свобод даже во имя борьбы с такими важными бедствиями, как наплыв нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет и не может интегрироваться во французское общество, кто грозит изменить саму идентичность французского общества", - рассказала Обичкина.
По ее словам, сложнее будет реализовывать другой лозунг - повышение покупательной способности. Но Ле Пен может для этого воспользоваться снижением налогов на добавленную стоимость, которые во многом продиктованы европейским законодательством.
При этом выводить Францию из ЕС, в отличие от предыдущей кампании, Ле Пен не собирается, пояснила эксперт.
"Она выступает за сохранение французской идентичности и способности Франции самой решать важнейшие экономические и социальные проблемы, в противовес европейским нормам и рекомендациям. Этот конфликт может возникнуть, если она станет президентом", - добавила Обичкина.
 
ФранцияВыборы президента Франции — 2022В миреЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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