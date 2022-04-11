https://ria.ru/20220411/vybory-1782948533.html

Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре

Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022

Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре

Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:02

2022-04-11T17:02

2022-04-11T17:02

франция

выборы президента франции — 2022

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782811563_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_e0e8462e34a27c4de23e84f147a173ce.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда, однако одолеть Макрона будет сложно, хотя шансы на это есть, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Евгения Обичкина.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.Ранее британское издание Financial Times написало, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции."Ле Пен действительно близка к победе как никогда, (она продемонстрировала) самый высший результат за всю историю партии "Национальный фронт", которому она наследует, сейчас ее партия выступает под другим названием - "Национальное объединение". У нее самый высокий избирательный рейтинг и поддержка избирателей (для ее партии - ред.) и минимальный разрыв с действующим президентом и основным кандидатом от всех остальных, это очень высокий результат", - пояснила эксперт РИА Новости.Несмотря на это, предрекать Ле Пен победу во второму туре выборов нельзя, полагает Обичкина."Абсолютно нельзя говорить, что 100% она не победит, она близка к этому как никогда, но мне кажется, все-таки она еще не в президентском дворце. Она пытается сейчас объединить вокруг себя всех избирателей так называемых недовольных, весь протестный электорат. Главным тезисом ее выступления прямо после оглашения предварительных результатов было - "мы должны сплотиться против уходящего президента", она употребила это слово, подчеркнув тем самым, что время Макрона истекло", - добавила эксперт.Она пояснила, что задача Ле Пен сейчас состоит в том, чтобы сыграть на недовольстве политикой Макрона среди избирателей, голосовавших за других кандидатов."Она как бы говорит: "Все, чем вы сегодня, французы, недовольны, это все вы должны отнести на его счет, и поэтому перед вторым туром хорошо подумать и прийти голосовать за меня". И она обращается ко всему спектру избирателей Франции, а это и сторонники ультраправых, и сторонники левых", - отметила эксперт.При этом она добавила, что если Ле Пен одержала бы победу во втором туре, она бы могла "навести порядок по рецептам ультраправых", а этот порядок связан с ущемлением прав и свобод."Именно поэтому я сомневаюсь, что большинство французов проголосует за ущемление прав и свобод даже во имя борьбы с такими важными бедствиями, как наплыв нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет и не может интегрироваться во французское общество, кто грозит изменить саму идентичность французского общества", - рассказала Обичкина.По ее словам, сложнее будет реализовывать другой лозунг - повышение покупательной способности. Но Ле Пен может для этого воспользоваться снижением налогов на добавленную стоимость, которые во многом продиктованы европейским законодательством.При этом выводить Францию из ЕС, в отличие от предыдущей кампании, Ле Пен не собирается, пояснила эксперт."Она выступает за сохранение французской идентичности и способности Франции самой решать важнейшие экономические и социальные проблемы, в противовес европейским нормам и рекомендациям. Этот конфликт может возникнуть, если она станет президентом", - добавила Обичкина.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, выборы президента франции — 2022, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен