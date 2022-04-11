Эксперт высоко оценила шансы Ле Пен во втором туре

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда, однако одолеть Макрона будет сложно, хотя шансы на это есть, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Евгения Обичкина.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.Ранее британское издание Financial Times написало, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции."Ле Пен действительно близка к победе как никогда, (она продемонстрировала) самый высший результат за всю историю партии "Национальный фронт", которому она наследует, сейчас ее партия выступает под другим названием - "Национальное объединение". У нее самый высокий избирательный рейтинг и поддержка избирателей (для ее партии - ред.) и минимальный разрыв с действующим президентом и основным кандидатом от всех остальных, это очень высокий результат", - пояснила эксперт РИА Новости.Несмотря на это, предрекать Ле Пен победу во второму туре выборов нельзя, полагает Обичкина."Абсолютно нельзя говорить, что 100% она не победит, она близка к этому как никогда, но мне кажется, все-таки она еще не в президентском дворце. Она пытается сейчас объединить вокруг себя всех избирателей так называемых недовольных, весь протестный электорат. Главным тезисом ее выступления прямо после оглашения предварительных результатов было - "мы должны сплотиться против уходящего президента", она употребила это слово, подчеркнув тем самым, что время Макрона истекло", - добавила эксперт.Она пояснила, что задача Ле Пен сейчас состоит в том, чтобы сыграть на недовольстве политикой Макрона среди избирателей, голосовавших за других кандидатов."Она как бы говорит: "Все, чем вы сегодня, французы, недовольны, это все вы должны отнести на его счет, и поэтому перед вторым туром хорошо подумать и прийти голосовать за меня". И она обращается ко всему спектру избирателей Франции, а это и сторонники ультраправых, и сторонники левых", - отметила эксперт.При этом она добавила, что если Ле Пен одержала бы победу во втором туре, она бы могла "навести порядок по рецептам ультраправых", а этот порядок связан с ущемлением прав и свобод."Именно поэтому я сомневаюсь, что большинство французов проголосует за ущемление прав и свобод даже во имя борьбы с такими важными бедствиями, как наплыв нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет и не может интегрироваться во французское общество, кто грозит изменить саму идентичность французского общества", - рассказала Обичкина.По ее словам, сложнее будет реализовывать другой лозунг - повышение покупательной способности. Но Ле Пен может для этого воспользоваться снижением налогов на добавленную стоимость, которые во многом продиктованы европейским законодательством.При этом выводить Францию из ЕС, в отличие от предыдущей кампании, Ле Пен не собирается, пояснила эксперт."Она выступает за сохранение французской идентичности и способности Франции самой решать важнейшие экономические и социальные проблемы, в противовес европейским нормам и рекомендациям. Этот конфликт может возникнуть, если она станет президентом", - добавила Обичкина.
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основной соперник действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен близка к победе как никогда, однако одолеть Макрона будет сложно, хотя шансы на это есть, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Евгения Обичкина.
В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования пройдет 24 апреля.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
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Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
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Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Ранее британское издание Financial Times написало, что Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции.
"Ле Пен действительно близка к победе как никогда, (она продемонстрировала) самый высший результат за всю историю партии "Национальный фронт", которому она наследует, сейчас ее партия выступает под другим названием - "Национальное объединение". У нее самый высокий избирательный рейтинг и поддержка избирателей (для ее партии - ред.) и минимальный разрыв с действующим президентом и основным кандидатом от всех остальных, это очень высокий результат", - пояснила эксперт РИА Новости.
Несмотря на это, предрекать Ле Пен победу во второму туре выборов нельзя, полагает Обичкина.
"Абсолютно нельзя говорить, что 100% она не победит, она близка к этому как никогда, но мне кажется, все-таки она еще не в президентском дворце. Она пытается сейчас объединить вокруг себя всех избирателей так называемых недовольных, весь протестный электорат. Главным тезисом ее выступления прямо после оглашения предварительных результатов было - "мы должны сплотиться против уходящего президента", она употребила это слово, подчеркнув тем самым, что время Макрона истекло", - добавила эксперт.
Она пояснила, что задача Ле Пен сейчас состоит в том, чтобы сыграть на недовольстве политикой Макрона среди избирателей, голосовавших за других кандидатов.
"Она как бы говорит: "Все, чем вы сегодня, французы, недовольны, это все вы должны отнести на его счет, и поэтому перед вторым туром хорошо подумать и прийти голосовать за меня". И она обращается ко всему спектру избирателей Франции, а это и сторонники ультраправых, и сторонники левых", - отметила эксперт.
При этом она добавила, что если Ле Пен одержала бы победу во втором туре, она бы могла "навести порядок по рецептам ультраправых", а этот порядок связан с ущемлением прав и свобод.
"Именно поэтому я сомневаюсь, что большинство французов проголосует за ущемление прав и свобод даже во имя борьбы с такими важными бедствиями, как наплыв нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет и не может интегрироваться во французское общество, кто грозит изменить саму идентичность французского общества", - рассказала Обичкина.
По ее словам, сложнее будет реализовывать другой лозунг - повышение покупательной способности. Но Ле Пен может для этого воспользоваться снижением налогов на добавленную стоимость, которые во многом продиктованы европейским законодательством.
При этом выводить Францию из ЕС, в отличие от предыдущей кампании, Ле Пен не собирается, пояснила эксперт.
"Она выступает за сохранение французской идентичности и способности Франции самой решать важнейшие экономические и социальные проблемы, в противовес европейским нормам и рекомендациям. Этот конфликт может возникнуть, если она станет президентом", - добавила Обичкина.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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