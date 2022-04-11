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Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре

Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре - РИА Новости, 11.04.2022

Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:41

2022-04-11T12:41

2022-04-11T12:41

в мире

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов являются сигналом тревоги, которым нельзя пренебрегать.По его словам, несмотря на то, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал немало голосов, правительственные партии, республиканские партии, такие как "Социалисты" и "Республиканцы", не смогли выстоять в этой борьбе."Теперь Эммануэль Макрон - единственный среди республиканцев, кто набрал значительное количество голосов, чтобы бороться с крайне правыми", - добавил глава МВД.Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов, Ле Пен отстает от действующего президента Франции на четыре процента (27,6% у Макрона против 23,41% у Ле Пен). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.

франция

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022