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Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре - РИА Новости, 11.04.2022
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Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре
Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре - РИА Новости, 11.04.2022
Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:41
2022-04-11T12:41
в мире
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов являются сигналом тревоги, которым нельзя пренебрегать.По его словам, несмотря на то, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал немало голосов, правительственные партии, республиканские партии, такие как "Социалисты" и "Республиканцы", не смогли выстоять в этой борьбе."Теперь Эммануэль Макрон - единственный среди республиканцев, кто набрал значительное количество голосов, чтобы бороться с крайне правыми", - добавил глава МВД.Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов, Ле Пен отстает от действующего президента Франции на четыре процента (27,6% у Макрона против 23,41% у Ле Пен). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.
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60
в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
12:41 11.04.2022
 
Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре

Глава МВД Франции Дарманен назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре выборов

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов являются сигналом тревоги, которым нельзя пренебрегать.
"Голос крайне правых, особенно за госпожу Ле Пен - это сигнал тревоги. И к нему надо прислушаться... Она добилась важного результата, им нельзя пренебрегать. Я хочу сказать избирателям, которые проголосовали за Марин Ле Пен, что мы услышали их просьбы проявить эмпатию и прислушаться к рабочему классу", - сказал Дарманен в эфире телеканала CNews.
По его словам, несмотря на то, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал немало голосов, правительственные партии, республиканские партии, такие как "Социалисты" и "Республиканцы", не смогли выстоять в этой борьбе.
"Теперь Эммануэль Макрон - единственный среди республиканцев, кто набрал значительное количество голосов, чтобы бороться с крайне правыми", - добавил глава МВД.
Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов, Ле Пен отстает от действующего президента Франции на четыре процента (27,6% у Макрона против 23,41% у Ле Пен). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.
 
В миреЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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