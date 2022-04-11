Глава МВД Франции назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре
Глава МВД Франции Дарманен назвал сигналом тревоги результаты Ле Пен в первом туре выборов
© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов являются сигналом тревоги, которым нельзя пренебрегать.
"Голос крайне правых, особенно за госпожу Ле Пен - это сигнал тревоги. И к нему надо прислушаться... Она добилась важного результата, им нельзя пренебрегать. Я хочу сказать избирателям, которые проголосовали за Марин Ле Пен, что мы услышали их просьбы проявить эмпатию и прислушаться к рабочему классу", - сказал Дарманен в эфире телеканала CNews.
По его словам, несмотря на то, что действующий президент Эммануэль Макрон набрал немало голосов, правительственные партии, республиканские партии, такие как "Социалисты" и "Республиканцы", не смогли выстоять в этой борьбе.
"Теперь Эммануэль Макрон - единственный среди республиканцев, кто набрал значительное количество голосов, чтобы бороться с крайне правыми", - добавил глава МВД.
Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов, Ле Пен отстает от действующего президента Франции на четыре процента (27,6% у Макрона против 23,41% у Ле Пен). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.