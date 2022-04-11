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Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022
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Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре
Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022
Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре
Итоги первого тура президентских выборов во Франции, где кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лишь немного отстала от действующего... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:51
2022-04-11T11:51
в мире
жан-люк меланшон
россия
франция
украина
совет безопасности оон
нато
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоги первого тура президентских выборов во Франции, где кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лишь немного отстала от действующего президента Эммануэля Макрона, вызвали беспокойство в западных СМИ.Издания ожидают, что во втором туре развернется жесткая борьба, результат которой предсказать пока невозможно.Анализируя результаты голосования, большинство изданий пришли к выводу, что, хотя Макрон шел на выборы как неоспоримый фаворит, "тусклая" кампания не позволила ему значительно вырваться вперед. В то же время Ле Пен, которая, как ожидалось, потеряет голоса на фоне спецоперации РФ на Украине, смогла сплотить своих сторонников и показать значительный результат.Еще одним результатом выборов, как пишут СМИ, стал крах традиционных французских партий - "Социалистов" и "Республиканцев", кандидаты от которых побеждали на всех выборах во Франции с 1958 по 2017 год.Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.Второй турФранцузское издание Monde пишет о "новом расколе" по итогу выборов. По его мнению, противостояние между Макроном и Ле Пен отражает конфликт управленцев и рабочих, города и периферии, идей европейской интеграции и национального суверенитета.Другая французская газета Figaro отмечает, что исход нового голосования определить пока невозможно.Британская газета Times разделяет это мнение, полагая, что второй тур будет более напряженным, чем пять лет назад, когда Макрон выиграл у Ле Пен.Британская Guardian в свою очередь напоминает, что сейчас "ставки намного выше". При этом газета полагает, что результаты второго тура будут во многом зависеть от голосов избирателей лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место. Большинство его сторонников пять лет назад предпочли проголосовать за Макрона просто для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен. Однако в этот раз опросы показали, что у некоторых избирателей Меланшона может возникнуть соблазн проголосовать за Ле Пен в знак протеста против действующего президента.Американское издание Washington Post отмечает, что "испарение" поддержки, полученной Марконом из-за ситуации на Украине, "вызывает неуверенность" в переизбрании французского лидера. А французская газета Liberation в свою очередь пишет, что у Ле Пен есть запас голосов, которые могут помочь ей одержать победу во втором туре.Британское издание Financial Times также отмечает, что 53-летняя Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции.В то же время испанская газета Pais отмечает важность выборов, поскольку Франция - это одна из главных стран в ЕС, располагающая ядерным оружием и постоянным местом в Совбезе ООН.Тусклая кампания МакронаTimes пишет, что Макрон шел на выборы в качестве неоспоримого фаворита. При этом его рейтинги выросли после начала спецоперации РФ на Украине, когда избиратели сплотились вокруг главы государства. Однако его кампания была раскритикована как тусклая.Washington Post также отмечает, что Макрон провел только один крупный предвыборный митинг и не участвовал в прямых дебатах со своими конкурентами.Ле пен сплотила сторонниковВ то же время, как замечает Times, некоторые предсказывали, что кампания Ле Пен будет сорвана конфликтом на Украине, учитывая, что она долгое время занимала пророссийскую позицию и хочет вывести Францию из объединенного командования НАТО. На практике обострение на Украине, похоже, мало повлияло на положение Ле Пен, и она улучшила свой результат пятилетней давности.Как пишет Washington Post, за шесть недель до выборов казалось, что Ле Пен может даже не собрать достаточно подписей, чтобы попасть в бюллетень. Однако политик провела мощную кампанию, "изображая себя более умеренной фигурой, чем в прошлом".Кроме того, как подчеркивает американское издание Wall Street Journal, широко распространенное беспокойство по поводу роста стоимости жизни и упадка среднего и рабочего класса во Франции в сочетании с сильными антииммигрантскими настроениями во многих частях страны помогли Ле Пен сплотить сторонников в последние недели кампании.
https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html
https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
в мире, жан-люк меланшон, россия, франция, украина, совет безопасности оон, нато
11:51 11.04.2022
 
Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре

Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре выборов

© REUTERS / Stephane Mahe Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн
 Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Stephane Mahe
Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоги первого тура президентских выборов во Франции, где кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лишь немного отстала от действующего президента Эммануэля Макрона, вызвали беспокойство в западных СМИ.
Издания ожидают, что во втором туре развернется жесткая борьба, результат которой предсказать пока невозможно.
Анализируя результаты голосования, большинство изданий пришли к выводу, что, хотя Макрон шел на выборы как неоспоримый фаворит, "тусклая" кампания не позволила ему значительно вырваться вперед. В то же время Ле Пен, которая, как ожидалось, потеряет голоса на фоне спецоперации РФ на Украине, смогла сплотить своих сторонников и показать значительный результат.
Еще одним результатом выборов, как пишут СМИ, стал крах традиционных французских партий - "Социалистов" и "Республиканцев", кандидаты от которых побеждали на всех выборах во Франции с 1958 по 2017 год.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 10:45
Марин Ле Пен: закаленный политик, мать троих детей и рок-н-рольщица

Второй тур

Французское издание Monde пишет о "новом расколе" по итогу выборов. По его мнению, противостояние между Макроном и Ле Пен отражает конфликт управленцев и рабочих, города и периферии, идей европейской интеграции и национального суверенитета.
Другая французская газета Figaro отмечает, что исход нового голосования определить пока невозможно.
Британская газета Times разделяет это мнение, полагая, что второй тур будет более напряженным, чем пять лет назад, когда Макрон выиграл у Ле Пен.
Британская Guardian в свою очередь напоминает, что сейчас "ставки намного выше". При этом газета полагает, что результаты второго тура будут во многом зависеть от голосов избирателей лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место. Большинство его сторонников пять лет назад предпочли проголосовать за Макрона просто для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен. Однако в этот раз опросы показали, что у некоторых избирателей Меланшона может возникнуть соблазн проголосовать за Ле Пен в знак протеста против действующего президента.
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 10:58
Сто в одном: президент, футболист, пианист, писатель и банкир Макрон
Американское издание Washington Post отмечает, что "испарение" поддержки, полученной Марконом из-за ситуации на Украине, "вызывает неуверенность" в переизбрании французского лидера. А французская газета Liberation в свою очередь пишет, что у Ле Пен есть запас голосов, которые могут помочь ей одержать победу во втором туре.
Британское издание Financial Times также отмечает, что 53-летняя Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции.
В то же время испанская газета Pais отмечает важность выборов, поскольку Франция - это одна из главных стран в ЕС, располагающая ядерным оружием и постоянным местом в Совбезе ООН.

Тусклая кампания Макрона

Times пишет, что Макрон шел на выборы в качестве неоспоримого фаворита. При этом его рейтинги выросли после начала спецоперации РФ на Украине, когда избиратели сплотились вокруг главы государства. Однако его кампания была раскритикована как тусклая.
Washington Post также отмечает, что Макрон провел только один крупный предвыборный митинг и не участвовал в прямых дебатах со своими конкурентами.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
© РИА Новости / Виктория Буданова

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© REUTERS / Johanna Geron

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron

Ле пен сплотила сторонников

В то же время, как замечает Times, некоторые предсказывали, что кампания Ле Пен будет сорвана конфликтом на Украине, учитывая, что она долгое время занимала пророссийскую позицию и хочет вывести Францию из объединенного командования НАТО. На практике обострение на Украине, похоже, мало повлияло на положение Ле Пен, и она улучшила свой результат пятилетней давности.
Как пишет Washington Post, за шесть недель до выборов казалось, что Ле Пен может даже не собрать достаточно подписей, чтобы попасть в бюллетень. Однако политик провела мощную кампанию, "изображая себя более умеренной фигурой, чем в прошлом".
Кроме того, как подчеркивает американское издание Wall Street Journal, широко распространенное беспокойство по поводу роста стоимости жизни и упадка среднего и рабочего класса во Франции в сочетании с сильными антииммигрантскими настроениями во многих частях страны помогли Ле Пен сплотить сторонников в последние недели кампании.
 
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