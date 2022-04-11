https://ria.ru/20220411/vybory-1782873356.html

Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре

Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре - РИА Новости, 11.04.2022

Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре

Итоги первого тура президентских выборов во Франции, где кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лишь немного отстала от действующего... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:51

2022-04-11T11:51

2022-04-11T11:51

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоги первого тура президентских выборов во Франции, где кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лишь немного отстала от действующего президента Эммануэля Макрона, вызвали беспокойство в западных СМИ.Издания ожидают, что во втором туре развернется жесткая борьба, результат которой предсказать пока невозможно.Анализируя результаты голосования, большинство изданий пришли к выводу, что, хотя Макрон шел на выборы как неоспоримый фаворит, "тусклая" кампания не позволила ему значительно вырваться вперед. В то же время Ле Пен, которая, как ожидалось, потеряет голоса на фоне спецоперации РФ на Украине, смогла сплотить своих сторонников и показать значительный результат.Еще одним результатом выборов, как пишут СМИ, стал крах традиционных французских партий - "Социалистов" и "Республиканцев", кандидаты от которых побеждали на всех выборах во Франции с 1958 по 2017 год.Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.Второй турФранцузское издание Monde пишет о "новом расколе" по итогу выборов. По его мнению, противостояние между Макроном и Ле Пен отражает конфликт управленцев и рабочих, города и периферии, идей европейской интеграции и национального суверенитета.Другая французская газета Figaro отмечает, что исход нового голосования определить пока невозможно.Британская газета Times разделяет это мнение, полагая, что второй тур будет более напряженным, чем пять лет назад, когда Макрон выиграл у Ле Пен.Британская Guardian в свою очередь напоминает, что сейчас "ставки намного выше". При этом газета полагает, что результаты второго тура будут во многом зависеть от голосов избирателей лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место. Большинство его сторонников пять лет назад предпочли проголосовать за Макрона просто для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен. Однако в этот раз опросы показали, что у некоторых избирателей Меланшона может возникнуть соблазн проголосовать за Ле Пен в знак протеста против действующего президента.Американское издание Washington Post отмечает, что "испарение" поддержки, полученной Марконом из-за ситуации на Украине, "вызывает неуверенность" в переизбрании французского лидера. А французская газета Liberation в свою очередь пишет, что у Ле Пен есть запас голосов, которые могут помочь ей одержать победу во втором туре.Британское издание Financial Times также отмечает, что 53-летняя Ле Пен как никогда близка к тому, чтобы завоевать власть для ультраправых во Франции.В то же время испанская газета Pais отмечает важность выборов, поскольку Франция - это одна из главных стран в ЕС, располагающая ядерным оружием и постоянным местом в Совбезе ООН.Тусклая кампания МакронаTimes пишет, что Макрон шел на выборы в качестве неоспоримого фаворита. При этом его рейтинги выросли после начала спецоперации РФ на Украине, когда избиратели сплотились вокруг главы государства. Однако его кампания была раскритикована как тусклая.Washington Post также отмечает, что Макрон провел только один крупный предвыборный митинг и не участвовал в прямых дебатах со своими конкурентами.Ле пен сплотила сторонниковВ то же время, как замечает Times, некоторые предсказывали, что кампания Ле Пен будет сорвана конфликтом на Украине, учитывая, что она долгое время занимала пророссийскую позицию и хочет вывести Францию из объединенного командования НАТО. На практике обострение на Украине, похоже, мало повлияло на положение Ле Пен, и она улучшила свой результат пятилетней давности.Как пишет Washington Post, за шесть недель до выборов казалось, что Ле Пен может даже не собрать достаточно подписей, чтобы попасть в бюллетень. Однако политик провела мощную кампанию, "изображая себя более умеренной фигурой, чем в прошлом".Кроме того, как подчеркивает американское издание Wall Street Journal, широко распространенное беспокойство по поводу роста стоимости жизни и упадка среднего и рабочего класса во Франции в сочетании с сильными антииммигрантскими настроениями во многих частях страны помогли Ле Пен сплотить сторонников в последние недели кампании.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html

https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, жан-люк меланшон, россия, франция, украина, совет безопасности оон, нато