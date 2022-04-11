Рейтинг@Mail.ru
Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/vybory-1782873183.html
Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы
Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 11.04.2022
Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет шансы на победу в выборах президента Франции, ее успех вызывает беспокойство США, но РФ... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:49
2022-04-11T12:11
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
сша
нато
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782811931_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4fcb106cc201d055d36f0747fc9bb814.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет шансы на победу в выборах президента Франции, ее успех вызывает беспокойство США, но РФ поддержит любой выбор французов, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля."Шансы (на победу у кандидата) всегда есть. Иногда итоги выборов могут быть совершенно непредсказуемыми. Массовые акции протеста как против (Эммануэля) Макрона, так и против Ле Пен, начавшиеся в ряде городов Франции, означают, что протестный потенциал среди французов есть и он растет, люди хотят перемен", - отметил политик.Парламентарий добавил, что позиция Ле Пен относительно выхода Франции из НАТО вызывает беспокойство у США - "им неудобно, чтобы победа была за ней". Белик считает, что проблемы французов, связанные с последствиями пандемии, энергокризисом и введением антироссийских санкций, также ударили по поддержке соперника Ле Пен Эммануэля Макрона."Настроения французов тоже меняются, из-за последствий пандемии, миграционного кризиса, энергетического кризиса, проблем в экономике, связанными с антироссийскими санкциями, Макрон уже не может похвастаться былой поддержкой. Тем не менее, каким бы ни был выбор граждан Франции, этот выбор мы уважаем", - констатировал он.
https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html
https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782811931_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_75e96313d3a9c1ff8c51bb39e3342529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, сша, нато, госдума рф, дмитрий белик
11:49 11.04.2022 (обновлено: 12:11 11.04.2022)
 
Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы

Депутат ГД Белик: Ле Пен имеет шансы на победу, но ее успех вызывает беспокойство США

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет шансы на победу в выборах президента Франции, ее успех вызывает беспокойство США, но РФ поддержит любой выбор французов, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 10:45
Марин Ле Пен: закаленный политик, мать троих детей и рок-н-рольщица
"Шансы (на победу у кандидата) всегда есть. Иногда итоги выборов могут быть совершенно непредсказуемыми. Массовые акции протеста как против (Эммануэля) Макрона, так и против Ле Пен, начавшиеся в ряде городов Франции, означают, что протестный потенциал среди французов есть и он растет, люди хотят перемен", - отметил политик.
Парламентарий добавил, что позиция Ле Пен относительно выхода Франции из НАТО вызывает беспокойство у США - "им неудобно, чтобы победа была за ней". Белик считает, что проблемы французов, связанные с последствиями пандемии, энергокризисом и введением антироссийских санкций, также ударили по поддержке соперника Ле Пен Эммануэля Макрона.
"Настроения французов тоже меняются, из-за последствий пандемии, миграционного кризиса, энергетического кризиса, проблем в экономике, связанными с антироссийскими санкциями, Макрон уже не может похвастаться былой поддержкой. Тем не менее, каким бы ни был выбор граждан Франции, этот выбор мы уважаем", - констатировал он.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 08:00
Французы больше не верят в чудеса
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле ПенСШАНАТОГосдума РФДмитрий Белик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала