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Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы

Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 11.04.2022

Успех Ле Пен вызывает беспокойство США, считает депутат Госдумы

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет шансы на победу в выборах президента Франции, ее успех вызывает беспокойство США, но РФ... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:49

2022-04-11T11:49

2022-04-11T12:11

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выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет шансы на победу в выборах президента Франции, ее успех вызывает беспокойство США, но РФ поддержит любой выбор французов, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. По итогам подсчета 97% Макрон набирает 27,6%, Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля."Шансы (на победу у кандидата) всегда есть. Иногда итоги выборов могут быть совершенно непредсказуемыми. Массовые акции протеста как против (Эммануэля) Макрона, так и против Ле Пен, начавшиеся в ряде городов Франции, означают, что протестный потенциал среди французов есть и он растет, люди хотят перемен", - отметил политик.Парламентарий добавил, что позиция Ле Пен относительно выхода Франции из НАТО вызывает беспокойство у США - "им неудобно, чтобы победа была за ней". Белик считает, что проблемы французов, связанные с последствиями пандемии, энергокризисом и введением антироссийских санкций, также ударили по поддержке соперника Ле Пен Эммануэля Макрона."Настроения французов тоже меняются, из-за последствий пандемии, миграционного кризиса, энергетического кризиса, проблем в экономике, связанными с антироссийскими санкциями, Макрон уже не может похвастаться былой поддержкой. Тем не менее, каким бы ни был выбор граждан Франции, этот выбор мы уважаем", - констатировал он.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, сша, нато, госдума рф, дмитрий белик