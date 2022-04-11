https://ria.ru/20220411/vybory-1782869052.html
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.04.2022
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:31
2022-04-11T11:31
2022-04-11T14:10
в мире
южная осетия
анатолий бибилов
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики.После подсчета 95 процентов бюллетеней у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5 процента, его опережает лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, которого поддержали 36,9 процента голосовавших, свидетельствуют официальные результаты.Следом идут вице-спикер парламента Александр Плиев с 11,9 процента, депутат Гарри Мулдаров с 8,9 процента и экс-парламентарий Дмитрий Тасоев с 2,8 процента, против всех высказались 1,8 процента пришедших на участки.Согласно процедуре, второй тур проводится не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.Ранее Бибилов предложил провести референдум по присоединению к России. Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов рассказал, что его подготовка может завершиться в мае-июне.
https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, анатолий бибилов, алан гаглоев
11:31 11.04.2022 (обновлено: 14:10 11.04.2022)
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента с участием Бибилова и Гаглоева
ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики.
"ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей", — говорится в заявлении для журналистов.
После подсчета 95 процентов бюллетеней у действующего президента Анатолия Бибилова
33,5 процента, его опережает лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, которого поддержали 36,9 процента голосовавших, свидетельствуют официальные результаты.
Следом идут вице-спикер парламента Александр Плиев с 11,9 процента, депутат Гарри Мулдаров с 8,9 процента и экс-парламентарий Дмитрий Тасоев с 2,8 процента, против всех высказались 1,8 процента пришедших на участки.
Согласно процедуре, второй тур проводится не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.
Ранее Бибилов предложил провести референдум по присоединению к России. Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов рассказал, что его подготовка может завершиться в мае-июне.