https://ria.ru/20220411/vybory-1782869052.html

ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента

ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.04.2022

ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента

В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:31

2022-04-11T11:31

2022-04-11T14:10

в мире

южная осетия

анатолий бибилов

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики.После подсчета 95 процентов бюллетеней у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5 процента, его опережает лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, которого поддержали 36,9 процента голосовавших, свидетельствуют официальные результаты.Следом идут вице-спикер парламента Александр Плиев с 11,9 процента, депутат Гарри Мулдаров с 8,9 процента и экс-парламентарий Дмитрий Тасоев с 2,8 процента, против всех высказались 1,8 процента пришедших на участки.Согласно процедуре, второй тур проводится не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.Ранее Бибилов предложил провести референдум по присоединению к России. Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов рассказал, что его подготовка может завершиться в мае-июне.

https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html

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южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная осетия, анатолий бибилов, алан гаглоев