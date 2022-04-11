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ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.04.2022
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ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.04.2022
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:31
2022-04-11T14:10
в мире
южная осетия
анатолий бибилов
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики.После подсчета 95 процентов бюллетеней у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5 процента, его опережает лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, которого поддержали 36,9 процента голосовавших, свидетельствуют официальные результаты.Следом идут вице-спикер парламента Александр Плиев с 11,9 процента, депутат Гарри Мулдаров с 8,9 процента и экс-парламентарий Дмитрий Тасоев с 2,8 процента, против всех высказались 1,8 процента пришедших на участки.Согласно процедуре, второй тур проводится не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.Ранее Бибилов предложил провести референдум по присоединению к России. Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов рассказал, что его подготовка может завершиться в мае-июне.
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в мире, южная осетия, анатолий бибилов, алан гаглоев
11:31 11.04.2022 (обновлено: 14:10 11.04.2022)
 
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента

ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента с участием Бибилова и Гаглоева

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкГолосование на выборах главы Южной Осетии в поселке Дзау
Голосование на выборах главы Южной Осетии в поселке Дзау - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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Голосование на выборах главы Южной Осетии в поселке Дзау
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ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов, сообщил ЦИК республики.

"ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей", — говорится в заявлении для журналистов.

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Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
После подсчета 95 процентов бюллетеней у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5 процента, его опережает лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, которого поддержали 36,9 процента голосовавших, свидетельствуют официальные результаты.
Следом идут вице-спикер парламента Александр Плиев с 11,9 процента, депутат Гарри Мулдаров с 8,9 процента и экс-парламентарий Дмитрий Тасоев с 2,8 процента, против всех высказались 1,8 процента пришедших на участки.
Согласно процедуре, второй тур проводится не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.
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Ранее Бибилов предложил провести референдум по присоединению к России. Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов рассказал, что его подготовка может завершиться в мае-июне.
 
В миреЮжная ОсетияАнатолий БибиловАлан Гаглоев
 
 
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