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США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах, заявил Джабаров - РИА Новости, 11.04.2022
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США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах, заявил Джабаров
США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах, заявил Джабаров - РИА Новости, 11.04.2022
США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах, заявил Джабаров
США и НАТО не заинтересованы в победе Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, участники первого тура выборов, не попадающие во второй тур, будут... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:41
2022-04-11T10:41
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
сша
нато
выборы президента франции — 2022
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США и НАТО не заинтересованы в победе Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, участники первого тура выборов, не попадающие во второй тур, будут консолидировать свои силы вокруг фигуры Эммануэля Макрона, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По результатам обработки 95% бюллетеней лидирует Макрон, на втором месте лидер правой партии "Национальное Объединение" Марин Ле Пен."Я хочу отметить большой успех Марин Ле Пен, потому что настроение французов меняется. Это беззубая пронатовская проамериканская политика Эммануэля Макрона, то, что он практически "лег" под американцев, и страна теряет свой суверенитет - она вызывает у французов естественное раздражение", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.По его мнению, настроения французов меняются также на фоне экономического кризиса, тяжелейшего энергетического кризиса, других факторов. "Это только начало, поэтому такой успех у Ле Пен", - отметил он.Вместе с тем, законодатель полагает, что "США и НАТО не дадут Ле Пен победить во втором туре". "К сожалению, я думаю, что все участники выборов первого тура, которые не проходят во второй тур президентских выборов, сейчас будут консолидироваться вокруг фигуры Макрона", - пояснил он.Джабаров полагает, что сложившаяся ситуация "для Макрона будет хорошим "звоночком", что нужно подумать о национальных интересах Франции, а не только о национальных интересах США и эгоистических интересах НАТО".
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, сша, нато, выборы президента франции — 2022, санкции в отношении россии
10:41 11.04.2022
 
США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах, заявил Джабаров

Сенатор Джабаров: США и НАТО не дадут победить Марин Ле Пен на выборах во Франции

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США и НАТО не заинтересованы в победе Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, участники первого тура выборов, не попадающие во второй тур, будут консолидировать свои силы вокруг фигуры Эммануэля Макрона, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По результатам обработки 95% бюллетеней лидирует Макрон, на втором месте лидер правой партии "Национальное Объединение" Марин Ле Пен.
"Я хочу отметить большой успех Марин Ле Пен, потому что настроение французов меняется. Это беззубая пронатовская проамериканская политика Эммануэля Макрона, то, что он практически "лег" под американцев, и страна теряет свой суверенитет - она вызывает у французов естественное раздражение", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.
По его мнению, настроения французов меняются также на фоне экономического кризиса, тяжелейшего энергетического кризиса, других факторов. "Это только начало, поэтому такой успех у Ле Пен", - отметил он.
Вместе с тем, законодатель полагает, что "США и НАТО не дадут Ле Пен победить во втором туре". "К сожалению, я думаю, что все участники выборов первого тура, которые не проходят во второй тур президентских выборов, сейчас будут консолидироваться вокруг фигуры Макрона", - пояснил он.
Джабаров полагает, что сложившаяся ситуация "для Макрона будет хорошим "звоночком", что нужно подумать о национальных интересах Франции, а не только о национальных интересах США и эгоистических интересах НАТО".
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияСШАНАТОВыборы президента Франции — 2022Санкции в отношении России
 
 
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