https://ria.ru/20220411/vybory-1782826909.html

Макрон сохраняет лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов

Макрон сохраняет лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон сохраняет лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 95 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,41 процента голосов, РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:36

2022-04-11T02:36

2022-04-11T04:00

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

париж

франция

выборы президента франции — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782812406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3402bb57f186eed3d3a5131b374451d.jpg

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 95 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,41 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.На втором месте — Марин Ле Пен с 24,03 процента голосов, на третьем — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (21,57 процента), на четвертой позиции расположился крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (6,97 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,75 процента).При этом после обработки 45 процентов протоколов в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон (24,52 процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, париж, франция, выборы президента франции — 2022