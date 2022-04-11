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Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов - РИА Новости, 11.04.2022
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Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов
Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов - РИА Новости, 11.04.2022
Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов
В Пакистане начинаются выборы нового премьера на фоне заявлений об иностранном вмешательстве в политику страны, вынесенного вотума недоверия премьеру Имрану... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:08
2022-04-11T02:29
в мире
ариф алви
имран хан
наваз шариф
сша
пакистан
организация исламского сотрудничества
вашингтон (город)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр — РИА Новости. В Пакистане начинаются выборы нового премьера на фоне заявлений об иностранном вмешательстве в политику страны, вынесенного вотума недоверия премьеру Имрану Хану и массовых акций в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф".За решение о вотуме недоверия проголосовали 174 из 342 членов парламента, всего на два голоса преодолев необходимый минимум в 172 голоса. Этому предшествовала череда переносов заседаний и решение Верховного суда.Долгий путь к голосованиюАльянс оппозиционных партий 8 марта подал заявление о вынесении вотума недоверия премьеру Пакистана, заявив, что он потерял парламентское большинство после ухода нескольких депутатов из его партии. Согласно конституции, голосование по этой мере должно было пройти в течение 14 дней с момента получения предложения об этом, однако его перенесли из-за встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества. Следующая дата заседания, назначенная на 28 марта, сорвалась из-за смерти одного из парламентариев — устав парламента Пакистана гласит, что первое заседание после смерти члена Национального собрания ограничивается молитвами за душу усопшего и данью уважения, которую коллеги-законодатели желают ему воздать.Прошедшее через два дня заседание прервали примерно через десять минут после начала из-за протеста оппозиционных депутатов, требовавших начать заседание не с протокольных вопросов, а с голосования по вотуму о недоверии. Во время следующего заседания парламента уже 3 апреля вице-спикер Национального собрания внезапно отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.Выступавший через несколько минут после этого с обращением к нации премьер Хан объявил, что посоветовал президенту Арифу Алви распустить парламент, и уже менее чем через час президент сообщил, что последовал совету премьера, распустив Национальное собрание.Оппозиционные партии в свою очередь заявили, что не согласны с этим решением, и подали иск в Верховный суд Пакистана о законности отмены голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента страны. Обсуждавший это дело на протяжении пяти дней суд решил восстановить парламент и провести голосование по вотуму недоверия премьеру.Суть претензийОппозиция обвиняет правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.Позже Хан заявил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. Хан также сообщил, что получил письмо с угрозами через посла Пакистана в Вашингтоне, а помощник американского госсекретаря Дональд Лю на встрече с послом Пакистана предупредил о возможных последствиях в случае, если партия Хана сможет преодолеть вотум недоверия в парламенте.В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.Кандидаты на постСегодня парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти в 14.00 (12.00 мск).Если личность Куреши как главы МИД хорошо известна за пределами Пакистана, то о 70-летнем Шехбазе Шарифе знают довольно мало.Шехбаз — младший брат Наваза Шарифа, три раза занимавшего пост премьер Пакистана. Как отмечают СМИ, будучи главным министром Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, Шехбаз Шариф спланировал и осуществил несколько амбициозных инфраструктурных проектов, в числе которых — первая в Пакистане современная система общественного транспорта, запущенная в его родном городе Лахор. Также в качестве главного министра провинции Пенджаб он тесно сотрудничал с Китаем по проектам, финансируемым Пекином. В отличие от Хана, обвиняющего США во вмешательстве во внутреннюю политику, Шехбаз Шариф заявил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами имеют решающее значение для Пакистана. При этом СМИ отмечают, что Шехбаз поддерживает дружеские отношения с пакистанскими военными, которые традиционно контролируют внешнюю и оборонную политику Исламабада.СМИ также отмечают, что на посту премьера Шариф не будет действовать с полной независимостью, поскольку ему придется работать над коллективной повесткой дня с другими оппозиционными партиями.Возможные проблемыПри этом голосование по кандидатуре премьера Пакистана может столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, как заявил Шах Махмуд Куреши, также занимающий пост вице-председателя "Техрик-и-Инсаф", сегодня его партия может выйти из состава Национальной ассамблеи. По его словам, этот вопрос обсудят на встрече парламентского комитета "Техрик-и-Инсаф", намеченного на 12.00 — всего за два часа до начала голосования по кандидатуре премьера.Также, как утверждает издание Dawn, голосование по кандидатуре премьера пройдет в один день с заседанием специального суда Федерального агентства расследований, который может предъявить Шехбазу Шарифу и его сыну Хамзе обвинение по делу об отмывании денег на сумму 14 миллиардов рупий.Влияние на процесс голосования могут оказать и многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф", прошедшие ранее как в крупнейших городах Пакистана, так и в столицах многих западных стран. Как отметил сам Хан, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
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в мире, ариф алви, имран хан, наваз шариф, сша, пакистан, организация исламского сотрудничества, вашингтон (город)
02:08 11.04.2022 (обновлено: 02:29 11.04.2022)
 
Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов

Выборы нового премьера Пакистана пройдут на фоне массовых протестов в стране

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр — РИА Новости. В Пакистане начинаются выборы нового премьера на фоне заявлений об иностранном вмешательстве в политику страны, вынесенного вотума недоверия премьеру Имрану Хану и массовых акций в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф".
За решение о вотуме недоверия проголосовали 174 из 342 членов парламента, всего на два голоса преодолев необходимый минимум в 172 голоса. Этому предшествовала череда переносов заседаний и решение Верховного суда.

Долгий путь к голосованию

Альянс оппозиционных партий 8 марта подал заявление о вынесении вотума недоверия премьеру Пакистана, заявив, что он потерял парламентское большинство после ухода нескольких депутатов из его партии. Согласно конституции, голосование по этой мере должно было пройти в течение 14 дней с момента получения предложения об этом, однако его перенесли из-за встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества. Следующая дата заседания, назначенная на 28 марта, сорвалась из-за смерти одного из парламентариев — устав парламента Пакистана гласит, что первое заседание после смерти члена Национального собрания ограничивается молитвами за душу усопшего и данью уважения, которую коллеги-законодатели желают ему воздать.
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Прошедшее через два дня заседание прервали примерно через десять минут после начала из-за протеста оппозиционных депутатов, требовавших начать заседание не с протокольных вопросов, а с голосования по вотуму о недоверии. Во время следующего заседания парламента уже 3 апреля вице-спикер Национального собрания внезапно отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции.
Выступавший через несколько минут после этого с обращением к нации премьер Хан объявил, что посоветовал президенту Арифу Алви распустить парламент, и уже менее чем через час президент сообщил, что последовал совету премьера, распустив Национальное собрание.
Оппозиционные партии в свою очередь заявили, что не согласны с этим решением, и подали иск в Верховный суд Пакистана о законности отмены голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента страны. Обсуждавший это дело на протяжении пяти дней суд решил восстановить парламент и провести голосование по вотуму недоверия премьеру.
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Суть претензий

Оппозиция обвиняет правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.
Позже Хан заявил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. Хан также сообщил, что получил письмо с угрозами через посла Пакистана в Вашингтоне, а помощник американского госсекретаря Дональд Лю на встрече с послом Пакистана предупредил о возможных последствиях в случае, если партия Хана сможет преодолеть вотум недоверия в парламенте.
В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
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Кандидаты на пост

Сегодня парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти в 14.00 (12.00 мск).
Если личность Куреши как главы МИД хорошо известна за пределами Пакистана, то о 70-летнем Шехбазе Шарифе знают довольно мало.
Шехбаз — младший брат Наваза Шарифа, три раза занимавшего пост премьер Пакистана. Как отмечают СМИ, будучи главным министром Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, Шехбаз Шариф спланировал и осуществил несколько амбициозных инфраструктурных проектов, в числе которых — первая в Пакистане современная система общественного транспорта, запущенная в его родном городе Лахор. Также в качестве главного министра провинции Пенджаб он тесно сотрудничал с Китаем по проектам, финансируемым Пекином. В отличие от Хана, обвиняющего США во вмешательстве во внутреннюю политику, Шехбаз Шариф заявил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами имеют решающее значение для Пакистана. При этом СМИ отмечают, что Шехбаз поддерживает дружеские отношения с пакистанскими военными, которые традиционно контролируют внешнюю и оборонную политику Исламабада.
СМИ также отмечают, что на посту премьера Шариф не будет действовать с полной независимостью, поскольку ему придется работать над коллективной повесткой дня с другими оппозиционными партиями.
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Возможные проблемы

При этом голосование по кандидатуре премьера Пакистана может столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, как заявил Шах Махмуд Куреши, также занимающий пост вице-председателя "Техрик-и-Инсаф", сегодня его партия может выйти из состава Национальной ассамблеи. По его словам, этот вопрос обсудят на встрече парламентского комитета "Техрик-и-Инсаф", намеченного на 12.00 — всего за два часа до начала голосования по кандидатуре премьера.
Также, как утверждает издание Dawn, голосование по кандидатуре премьера пройдет в один день с заседанием специального суда Федерального агентства расследований, который может предъявить Шехбазу Шарифу и его сыну Хамзе обвинение по делу об отмывании денег на сумму 14 миллиардов рупий.
Влияние на процесс голосования могут оказать и многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф", прошедшие ранее как в крупнейших городах Пакистана, так и в столицах многих западных стран. Как отметил сам Хан, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
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