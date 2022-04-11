https://ria.ru/20220411/vybory-1782824625.html

ЦИК Южной Осетии опубликовал первые результаты президентских выборов

ЦИК Южной Осетии опубликовал первые результаты президентских выборов - РИА Новости, 11.04.2022

ЦИК Южной Осетии опубликовал первые результаты президентских выборов

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступает на выборах главы государства Алану Гаглоеву, свидетельствуют первые официальные результаты ЦИК... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T01:51

2022-04-11T01:51

2022-04-11T09:06

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анатолий бибилов

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южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступает на выборах главы государства Алану Гаглоеву, свидетельствуют первые официальные результаты ЦИК республики, в которые вошли 68 процентов протоколов территориальной избирательной комиссии города Квайса.По данным ЦИК, у Алана Гаглоева 43,51 процента голосов, у Анатолия Бибилова — 42,02 процента. Далее следуют Гарри Мулдаров (4,94 процента), Александр Плиев (3,06 процента), Дмитрий Тасоев (1,35 процента), против всех проголосовали 0,6 процента.По предварительным данным ЦИК, обработано 67 процентов бюллетеней по Дзаускому району. По итогам обработки этих протоколов Гаглоев набирает 4,40 процента, Бибилов — 3,6 процента, Мулдаров — 0,63 процента, Плиев — 1,23 процента, Тасоев — 0,22 процента, против всех проголосовали 0,18 процента.В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов — по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам.Квайса — второй город Южной Осетии. При этом данных по Цхинвалу и другим трем районам до сих пор нет. ЦИК опубликует их в 11:00.На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782815789.html

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в мире, анатолий бибилов, цхинвал, южная осетия