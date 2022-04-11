https://ria.ru/20220411/vyatgu-1782334303.html

Российская разработка повысит безопасность и надежность автотранспорта

Российская разработка повысит безопасность и надежность автотранспорта - РИА Новости, 11.04.2022

Российская разработка повысит безопасность и надежность автотранспорта

Уникальную физическую модель, позволяющую усовершенствовать системы подвески колесного транспорта, создали ученые ВятГУ в составе научного коллектива. По их... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:00

2022-04-11T09:00

2022-04-11T09:00

наука

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вятский государственный университет

университетская наука

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Уникальную физическую модель, позволяющую усовершенствовать системы подвески колесного транспорта, создали ученые ВятГУ в составе научного коллектива. По их словам, разработка поможет улучшить устойчивость, управляемость, износостойкость и энергоэффективность автомобилей, тракторов и другой техники. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Одной из важных характеристик автомобилей и другой колесной техники, с точки зрения безопасности, является устойчивость, то есть способность двигаться по склонам без опрокидывания.Вероятность опрокидывания зависит от динамики перемещений центра тяжести автомобиля. По словам ученых, точно оценить его положение для транспорта на неровной поверхности непросто, так как необходимо учесть широкий спектр физических факторов.Специалисты Вятского государственного университета предложили модель для точного расчета центра тяжести любого колесного транспорта с учетом грузов, прицепа и другого оборудования. По словам создателей, модель отличается практическим удобством и позволяет повысить эффективность систем подвески."Наша методика основана на простой идее: любой автотранспорт и грузы можно представить в виде отдельных геометрических фигур со своим центром тяжести, исходя из взаимного положения которых можно рассчитать их общий центр тяжести", – объяснил доцент кафедры промышленной безопасности и инженерных систем ВятГУ Павел Солонщиков.По словам ученых, преобразовав с помощью новых данных существующие типы подвески, можно добиться целого ряда преимуществ.Кроме того, как сообщили специалисты ВятГУ, новая подвеска повысит стабильность контакта колес с дорогой, что усовершенствует управляемость и тормозные свойства. Снижение колебаний внутри систем автомобиля также улучшит его топливную экономичность.Предложенная модель, по словам создателей, поможет улучшить и сами методы вождения, особенно в сельскохозяйственном производстве, где вероятность опрокидывания транспорта намного выше из-за движения по сложному рельефу."Неправильное расположение груза в кузове или прицепе трактора может сильно сместить положение центра тяжести вбок или вверх. При движении сила тяжести, удерживающая от опрокидывания, будет действовать уже не по вертикальной оси автомобиля, что затруднит управление", – рассказал Павел Солонщиков.Исследование проводилось совместно со специалистами Вятского государственного агротехнологического университета. В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать новую модель, а также создать на ее основе экспериментальные образцы улучшенных систем подвески.

https://ria.ru/20211105/avtomobili-1757791130.html

https://ria.ru/20211208/samarskiy_universitet-1762549828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, вятский государственный университет, университетская наука, киров, россия, безопасность