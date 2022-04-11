https://ria.ru/20220411/vsu-1782970968.html

Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:27

2022-04-11T18:27

2022-04-11T20:42

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украина

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек."Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, (численность - ред.) группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - сказал Басурин журналистам. Он пояснил, что данная группировка располагается на территории, начинающейся "южнее Донецка" и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/port-1782949843.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782894254.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Басурин о планах окружения самой большой в Украине группировки войск Пресс-конференция Эдуарда Басурина: "Идёт подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск. По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс штыков". 2022-04-11T18:27 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика