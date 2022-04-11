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Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/vsu-1782970968.html
Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ
Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022
Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:27
2022-04-11T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек."Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, (численность - ред.) группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - сказал Басурин журналистам. Он пояснил, что данная группировка располагается на территории, начинающейся "южнее Донецка" и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/port-1782949843.html
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60
353
60
Басурин о планах окружения самой большой в Украине группировки войск
Пресс-конференция Эдуарда Басурина: "Идёт подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск. По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс штыков".
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
18:27 11.04.2022 (обновлено: 20:42 11.04.2022)
 
Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

Представитель ДНР Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки украинских войск численностью до 100 тысяч человек.
"Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, (численность - ред.) группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - сказал Басурин журналистам. Он пояснил, что данная группировка располагается на территории, начинающейся "южнее Донецка" и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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