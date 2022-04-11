https://ria.ru/20220411/vstrecha-1782884377.html

Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины

Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.04.2022

Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:35

2022-04-11T12:35

2022-04-11T12:39

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание совместных документов в рамках встречи Путина и Лукашенко.Он также отметил, что переговоры будут двусторонними."Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о теме переговоров двух президентов.

https://ria.ru/20220410/peregovory-1782775467.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия