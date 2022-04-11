https://ria.ru/20220411/vstrecha-1782884377.html
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.04.2022
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:39
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание совместных документов в рамках встречи Путина и Лукашенко.Он также отметил, что переговоры будут двусторонними."Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о теме переговоров двух президентов.
https://ria.ru/20220410/peregovory-1782775467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
12:35 11.04.2022 (обновлено: 12:39 11.04.2022)
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины
Путин и Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание совместных документов в рамках встречи Путина и Лукашенко.
Он также отметил, что переговоры будут двусторонними.
"Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о теме переговоров двух президентов.