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Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.04.2022
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:35
2022-04-11T12:39
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание совместных документов в рамках встречи Путина и Лукашенко.Он также отметил, что переговоры будут двусторонними."Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о теме переговоров двух президентов.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
12:35 11.04.2022 (обновлено: 12:39 11.04.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины

Путин и Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, подписания совместных документов не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание совместных документов в рамках встречи Путина и Лукашенко.
Он также отметил, что переговоры будут двусторонними.
"Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о теме переговоров двух президентов.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 15:19Союзное государство
Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный
 
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