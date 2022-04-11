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Встреча Путина и Нехаммера пройдет без журналистов и пресс-конференции

Встреча Путина и Нехаммера пройдет без журналистов и пресс-конференции - РИА Новости, 11.04.2022

Встреча Путина и Нехаммера пройдет без журналистов и пресс-конференции

На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, заявил... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:45

2022-04-11T10:45

2022-04-11T12:34

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карл нехаммер

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, они пройдут в понедельник. В субботу он посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко."Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой", - сказал Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. О визите Нехаммера в Москву заранее проинформировали глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины.Поездку Нехаммера в РФ глава австрийского МИД назвал еще одним шансом положить конец кризису на Украине. “Речь о том, что мы просто не хотим использовать все возможности. Мы должны использовать шанс", - отметил Шалленберг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, россия, австрия, украина, карл нехаммер, владимир путин