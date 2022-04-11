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В РПЦ назвали приоритетное место для встречи патриарха и папы Римского - РИА Новости, 11.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220411/vstercha-1782863685.html
В РПЦ назвали приоритетное место для встречи патриарха и папы Римского
В РПЦ назвали приоритетное место для встречи патриарха и папы Римского - РИА Новости, 11.04.2022
В РПЦ назвали приоритетное место для встречи патриарха и папы Римского
Ближний Восток рассматривают как "одно из приоритетных направлений" для встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, заявил... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:02
2022-04-11T11:02
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
ближний восток
гавана
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ближний Восток рассматривают как "одно из приоритетных направлений" для встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."В нынешней сложной политической ситуации очень тщательной проработки требуют не только вопросы, касающиеся содержательной стороны встречи папы и патриарха, но и вопросы безопасности, логистики", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По его словам, пока нельзя сказать о точном времени и месте встречи папы Франциска и патриарха Кирилла, "потому что эти вопросы прорабатываются"."С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для подготовки такой встречи", - заключил иерарх.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встрече заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, ближний восток, гавана, русская православная церковь
11:02 11.04.2022
 
В РПЦ назвали приоритетное место для встречи патриарха и папы Римского

Ближний Восток рассматривается как одно из главных мест для встречи папы с патриархом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ближний Восток рассматривают как "одно из приоритетных направлений" для встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"В нынешней сложной политической ситуации очень тщательной проработки требуют не только вопросы, касающиеся содержательной стороны встречи папы и патриарха, но и вопросы безопасности, логистики", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, пока нельзя сказать о точном времени и месте встречи папы Франциска и патриарха Кирилла, "потому что эти вопросы прорабатываются".
"С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для подготовки такой встречи", - заключил иерарх.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встрече заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 12:26Религия
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканБлижний ВостокГаванаРусская православная церковь
 
 
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