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Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа" - РИА Новости, 11.04.2022
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Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа"
Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа" - РИА Новости, 11.04.2022
Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:46
2022-04-11T20:32
украина
россия
вячеслав володин
политика
госдума рф
сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране.Так он прокомментировал информацию об устройстве на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в Die Welt. По его словам, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей, но есть и те, кто ведет себя "подло, предательски".Парламентарий подчеркнул, что сегодня такую "подачку" в виде работы в Die Welt получила Овсянникова. "Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале", — добавил спикер Госдумы.Теперь, по его словам, она будет работать на страну-члена НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против российских солдат и офицеров, обосновывать введенные против России санкции. При этом за аналогичный поступок в США, по мнению Володина, с ней бы обошлись гораздо жестче."В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей", - указал Володин.Спикер Госдумы выразил сожаление, что в законодательстве не предусмотрена процедура лишения гражданства и добавил, что ее введение было бы правильным.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, вячеслав володин, политика, госдума рф, сша, нато
19:46 11.04.2022 (обновлено: 20:32 11.04.2022)
 
Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа"

Спикер ГД Володин призвал лишать гражданства России тех, кто получает "печеньки Госдепа"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране.
Так он прокомментировал информацию об устройстве на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в Die Welt. По его словам, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей, но есть и те, кто ведет себя "подло, предательски".

"Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа", — написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня такую "подачку" в виде работы в Die Welt получила Овсянникова.
"Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале", — добавил спикер Госдумы.
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Теперь, по его словам, она будет работать на страну-члена НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против российских солдат и офицеров, обосновывать введенные против России санкции. При этом за аналогичный поступок в США, по мнению Володина, с ней бы обошлись гораздо жестче.
"В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей", - указал Володин.
Спикер Госдумы выразил сожаление, что в законодательстве не предусмотрена процедура лишения гражданства и добавил, что ее введение было бы правильным.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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