https://ria.ru/20220411/volodin-1782984703.html

Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа"

Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа" - РИА Новости, 11.04.2022

Володин призвал лишать гражданства тех, кто получает "печеньки Госдепа"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

2022-04-11T20:32

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране.Так он прокомментировал информацию об устройстве на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в Die Welt. По его словам, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей, но есть и те, кто ведет себя "подло, предательски".Парламентарий подчеркнул, что сегодня такую "подачку" в виде работы в Die Welt получила Овсянникова. "Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале", — добавил спикер Госдумы.Теперь, по его словам, она будет работать на страну-члена НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против российских солдат и офицеров, обосновывать введенные против России санкции. При этом за аналогичный поступок в США, по мнению Володина, с ней бы обошлись гораздо жестче."В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей", - указал Володин.Спикер Госдумы выразил сожаление, что в законодательстве не предусмотрена процедура лишения гражданства и добавил, что ее введение было бы правильным.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, вячеслав володин, политика, госдума рф, сша, нато