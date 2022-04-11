https://ria.ru/20220411/vizy-1782911237.html
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз - РИА Новости, 11.04.2022
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз
Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:23
2022-04-11T14:23
2022-04-11T14:23
туризм
в мире
россия
швеция
дания
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global."На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда", - говорится в объявлении на сайте датского VFS Global .Также в сообщении уточняется, что посольство Дании продолжает рассматривать визовые заявления в стандартном порядке."Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией", - сообщается на сайте.При этом подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет, подчеркивается в сообщении.Решение полностью отменить запрет на въезд приняли и в Швеции. Также с 1 апреля отменены требования к предъявлению справок о прививках и тестах при въезде в страну.В посольстве Швеции уточнили, что "срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно", так как многие люди хотят путешествовать после двух лет ограничений из-за коронавируса."Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки, и вы не должны подавать заявление позднее, чем за 14 дней до поездки", - уточнили в дипмиссии.
https://ria.ru/20220408/vizy-1782626289.html
https://ria.ru/20220325/vizy-1780179393.html
россия
швеция
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, дания, новости - туризм
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам всех типов виз
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global
.
"На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию
, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда", - говорится в объявлении на сайте датского VFS Global .
Также в сообщении уточняется, что посольство Дании продолжает рассматривать визовые заявления в стандартном порядке.
"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России
, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией", - сообщается на сайте.
При этом подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет, подчеркивается в сообщении.
Решение полностью отменить запрет на въезд приняли и в Швеции
. Также с 1 апреля отменены требования к предъявлению справок о прививках и тестах при въезде в страну.
В посольстве Швеции уточнили, что "срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно", так как многие люди хотят путешествовать после двух лет ограничений из-за коронавируса.
"Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки, и вы не должны подавать заявление позднее, чем за 14 дней до поездки", - уточнили в дипмиссии.