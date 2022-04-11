https://ria.ru/20220411/vizy-1782911237.html

Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз

Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз - РИА Новости, 11.04.2022

Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз

Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:23

2022-04-11T14:23

2022-04-11T14:23

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global."На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда", - говорится в объявлении на сайте датского VFS Global .Также в сообщении уточняется, что посольство Дании продолжает рассматривать визовые заявления в стандартном порядке."Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией", - сообщается на сайте.При этом подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет, подчеркивается в сообщении.Решение полностью отменить запрет на въезд приняли и в Швеции. Также с 1 апреля отменены требования к предъявлению справок о прививках и тестах при въезде в страну.В посольстве Швеции уточнили, что "срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно", так как многие люди хотят путешествовать после двух лет ограничений из-за коронавируса."Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки, и вы не должны подавать заявление позднее, чем за 14 дней до поездки", - уточнили в дипмиссии.

https://ria.ru/20220408/vizy-1782626289.html

https://ria.ru/20220325/vizy-1780179393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, швеция, дания, новости - туризм