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Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220411/vizy-1782911237.html
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз - РИА Новости, 11.04.2022
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз
Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:23
2022-04-11T14:23
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global."На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда", - говорится в объявлении на сайте датского VFS Global .Также в сообщении уточняется, что посольство Дании продолжает рассматривать визовые заявления в стандартном порядке."Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией", - сообщается на сайте.При этом подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет, подчеркивается в сообщении.Решение полностью отменить запрет на въезд приняли и в Швеции. Также с 1 апреля отменены требования к предъявлению справок о прививках и тестах при въезде в страну.В посольстве Швеции уточнили, что "срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно", так как многие люди хотят путешествовать после двух лет ограничений из-за коронавируса."Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки, и вы не должны подавать заявление позднее, чем за 14 дней до поездки", - уточнили в дипмиссии.
https://ria.ru/20220408/vizy-1782626289.html
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в мире, россия, швеция, дания, новости - туризм
14:23 11.04.2022
 
Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам виз

Дания и Швеция возобновили выдачу российским гражданам всех типов виз

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, подать заявление можно на любую категорию, сообщается на сайтах визового оператора VFS Global.
"На данный момент более не действуют никакие ограничения на въезд в Данию, связанные с коронавирусом. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда", - говорится в объявлении на сайте датского VFS Global .
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Также в сообщении уточняется, что посольство Дании продолжает рассматривать визовые заявления в стандартном порядке.
"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией", - сообщается на сайте.
При этом подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет, подчеркивается в сообщении.
Решение полностью отменить запрет на въезд приняли и в Швеции. Также с 1 апреля отменены требования к предъявлению справок о прививках и тестах при въезде в страну.
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В посольстве Швеции уточнили, что "срок рассмотрения заявлений может быть больше, чем обычно", так как многие люди хотят путешествовать после двух лет ограничений из-за коронавируса.
"Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки, и вы не должны подавать заявление позднее, чем за 14 дней до поездки", - уточнили в дипмиссии.
 
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