https://ria.ru/20220411/vikipediya-1782900885.html

"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента

"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента - РИА Новости, 11.04.2022

"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента

В "Википедии" получили новое уведомление от Роскомнадзора об удалении контента, претензии ведомства вызвали скриншоты из компьютерной игры, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:38

2022-04-11T13:38

2022-04-11T13:38

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

wikipedia

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В "Википедии" получили новое уведомление от Роскомнадзора об удалении контента, претензии ведомства вызвали скриншоты из компьютерной игры, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.Ранее в СМИ сообщили, что Роскомнадзор просит "Википедию" удалить 10 аниме-рисунков, признанных ведомством порнографическими."Да, действительно пришло такое уведомление. Соответственно там есть нарисованные художником какие-то картинки, по-моему, скриншоты из какой-то компьютерной игры", - сказал Козловский.Он уточнил, что, возможно, рисунки будут удалены, но "пока точно не понятно, это надо точно посмотреть, изучить".

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia, технологии, общество