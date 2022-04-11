https://ria.ru/20220411/vikipediya-1782900885.html
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента - РИА Новости, 11.04.2022
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента
В "Википедии" получили новое уведомление от Роскомнадзора об удалении контента, претензии ведомства вызвали скриншоты из компьютерной игры, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:38
2022-04-11T13:38
2022-04-11T13:38
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
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общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В "Википедии" получили новое уведомление от Роскомнадзора об удалении контента, претензии ведомства вызвали скриншоты из компьютерной игры, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.Ранее в СМИ сообщили, что Роскомнадзор просит "Википедию" удалить 10 аниме-рисунков, признанных ведомством порнографическими."Да, действительно пришло такое уведомление. Соответственно там есть нарисованные художником какие-то картинки, по-моему, скриншоты из какой-то компьютерной игры", - сказал Козловский.Он уточнил, что, возможно, рисунки будут удалены, но "пока точно не понятно, это надо точно посмотреть, изучить".
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia, технологии, общество
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента, идет проверка
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В "Википедии" получили новое уведомление от Роскомнадзора об удалении контента, претензии ведомства вызвали скриншоты из компьютерной игры, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.
Ранее в СМИ сообщили, что Роскомнадзор
просит "Википедию
" удалить 10 аниме-рисунков, признанных ведомством порнографическими.
"Да, действительно пришло такое уведомление. Соответственно там есть нарисованные художником какие-то картинки, по-моему, скриншоты из какой-то компьютерной игры", - сказал Козловский.
Он уточнил, что, возможно, рисунки будут удалены, но "пока точно не понятно, это надо точно посмотреть, изучить".