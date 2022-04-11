https://ria.ru/20220411/varshava-1782926297.html
Посол: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России
Посол: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России - РИА Новости, 11.04.2022
Посол: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России
Власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:33
2022-04-11T15:33
2022-04-11T16:02
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ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев."Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100, прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", — рассказал он.На место приехал заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и выступил против его захвата польскими властями. "Тем не менее, этот наш протест проигнорировали", — добавил Андреев.Польские представители болгаркой срезали замки на воротах, на калитке и заняли здания.При этом посол отметил, что принятые ранее решения местных судов по этому поводу "прямо противоречат международному праву и венской конвенции о международных сношениях"."Поэтому мы судебные решения и действия соответственно судебного исполнителя считаем противоправными, необоснованными и настоятельно призвали МИД Польши принять исчерпывающие меры к тому, чтобы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую дипнедвижимость", — добавил он.Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать это здание "нашим украинским друзьям".До этого польский МИД обратился в правоохранительные органы управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".На Келецкой располагалась школа при посольстве, а в здании на Собеского ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/polsha-1782906730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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варшава, польша, россия, в мире
15:33 11.04.2022 (обновлено: 16:02 11.04.2022)
Посол: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России
Посол в Польше: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России
ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве
по адресу Собеского, 100, прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", — рассказал он.
На место приехал заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и выступил против его захвата польскими властями.
"Тем не менее, этот наш протест проигнорировали", — добавил Андреев.
Польские представители болгаркой срезали замки на воротах, на калитке и заняли здания.
При этом посол отметил, что принятые ранее решения местных судов по этому поводу "прямо противоречат международному праву и венской конвенции о международных сношениях".
"Поэтому мы судебные решения и действия соответственно судебного исполнителя считаем противоправными, необоснованными и настоятельно призвали МИД Польши
принять исчерпывающие меры к тому, чтобы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую дипнедвижимость", — добавил он.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский
заявил, что хочет передать это здание "нашим украинским друзьям".
До этого польский МИД обратился в правоохранительные органы управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации
, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".
На Келецкой располагалась школа при посольстве, а в здании на Собеского ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.