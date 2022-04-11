https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html
Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ
Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ
В последнее время участились кибератаки на российские веб-сервисы. Что делать, если хакеры выложили ваши данные в открытый доступ, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:15
2022-04-11T02:15
2022-04-11T02:15
технологии
общество
россия
алексей сизов
мошенничество
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В последнее время участились кибератаки на российские веб-сервисы. Что делать, если хакеры выложили ваши данные в открытый доступ, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов.Зарубежные хакеры стали чаще атаковать онлайн-сервисы российских компаний, в результате персональные данные клиентов могут попадать в Сеть и становиться доступными любому пользователю, считает Сизов. По его словам, в ближайшей перспективе количество подобных инцидентов может возрасти. Однако опасаться "лавинной волны" утечек информации не стоит, полагает эксперт.В случае, если злоумышленники все-таки выложили ваши персональные данные на открытой площадке в интернете, необходимо принять срочные меры, чтобы избежать финансовых потерь, продолжил он."Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб. В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией. — Прим. ред.) начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях (пин-кодах. — Прим. ред.), эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию", — подчеркнул Сизов.Пароли и логины, необходимые для входа в те или иные системы, тоже лучше изменить, если есть риск, что они стали известны злоумышленникам, добавил он.Как правило, компании, допустившие утечку информации, сами сообщают об этом клиентам, уточнил Сизов. Однако полностью избежать раскрытия своих персональных данных в эпоху интернет-коммуникаций невозможно. Пользователи сами оставляют на различных онлайн-ресурсах номера телефонов и адреса. Вряд ли кому-то придет в голову переехать на новое место жительства из-за того, что номер его дома появился в открытом доступе, отметил эксперт."Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам. Утечка данных вряд ли кого-то подхлестнет сменить прописку или изменить номер телефона, которым человек пользуется десятки лет", — заключил Сизов.
https://ria.ru/20220407/moshennichestvo-1782205684.html
https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия, алексей сизов, мошенничество, интернет
Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ
Киберэксперт Сизов: при утечке данных банковской карты необходимо поменять пин-код
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
В последнее время участились кибератаки на российские веб-сервисы. Что делать, если хакеры выложили ваши данные в открытый доступ, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов.
Зарубежные хакеры стали чаще атаковать онлайн-сервисы российских компаний, в результате персональные данные клиентов могут попадать в Сеть и становиться доступными любому пользователю, считает Сизов
. По его словам, в ближайшей перспективе количество подобных инцидентов может возрасти. Однако опасаться "лавинной волны" утечек информации не стоит, полагает эксперт.
"Общее количество атак из-за рубежа возрастет, однако активизировались не только хакеры, но и компании. Они переходят в более бдительный режим работы и отслеживают возможную кражу данных. Лавинной волны утечек клиентской информации не будет", — прогнозирует Сизов.
В случае, если злоумышленники все-таки выложили ваши персональные данные на открытой площадке в интернете, необходимо принять срочные меры, чтобы избежать финансовых потерь, продолжил он.
"Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб. В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией. — Прим. ред.) начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях (пин-кодах. — Прим. ред.), эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию", — подчеркнул Сизов.
Пароли и логины, необходимые для входа в те или иные системы, тоже лучше изменить, если есть риск, что они стали известны злоумышленникам, добавил он.
"Если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа", — посоветовал эксперт.
Как правило, компании, допустившие утечку информации, сами сообщают об этом клиентам, уточнил Сизов. Однако полностью избежать раскрытия своих персональных данных в эпоху интернет-коммуникаций невозможно. Пользователи сами оставляют на различных онлайн-ресурсах номера телефонов и адреса. Вряд ли кому-то придет в голову переехать на новое место жительства из-за того, что номер его дома появился в открытом доступе, отметил эксперт.
"Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам. Утечка данных вряд ли кого-то подхлестнет сменить прописку или изменить номер телефона, которым человек пользуется десятки лет", — заключил Сизов.