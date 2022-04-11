https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html

Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ

Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ - РИА Новости, 11.04.2022

Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ

В последнее время участились кибератаки на российские веб-сервисы. Что делать, если хакеры выложили ваши данные в открытый доступ, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:15

2022-04-11T02:15

2022-04-11T02:15

технологии

общество

россия

алексей сизов

мошенничество

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В последнее время участились кибератаки на российские веб-сервисы. Что делать, если хакеры выложили ваши данные в открытый доступ, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов.Зарубежные хакеры стали чаще атаковать онлайн-сервисы российских компаний, в результате персональные данные клиентов могут попадать в Сеть и становиться доступными любому пользователю, считает Сизов. По его словам, в ближайшей перспективе количество подобных инцидентов может возрасти. Однако опасаться "лавинной волны" утечек информации не стоит, полагает эксперт.В случае, если злоумышленники все-таки выложили ваши персональные данные на открытой площадке в интернете, необходимо принять срочные меры, чтобы избежать финансовых потерь, продолжил он."Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб. В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией. — Прим. ред.) начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях (пин-кодах. — Прим. ред.), эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию", — подчеркнул Сизов.Пароли и логины, необходимые для входа в те или иные системы, тоже лучше изменить, если есть риск, что они стали известны злоумышленникам, добавил он.Как правило, компании, допустившие утечку информации, сами сообщают об этом клиентам, уточнил Сизов. Однако полностью избежать раскрытия своих персональных данных в эпоху интернет-коммуникаций невозможно. Пользователи сами оставляют на различных онлайн-ресурсах номера телефонов и адреса. Вряд ли кому-то придет в голову переехать на новое место жительства из-за того, что номер его дома появился в открытом доступе, отметил эксперт."Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам. Утечка данных вряд ли кого-то подхлестнет сменить прописку или изменить номер телефона, которым человек пользуется десятки лет", — заключил Сизов.

https://ria.ru/20220407/moshennichestvo-1782205684.html

https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

технологии, общество, россия, алексей сизов, мошенничество, интернет