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В Иране отказались признавать США сверхдержавой - РИА Новости, 11.04.2022
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В Иране отказались признавать США сверхдержавой
В Иране отказались признавать США сверхдержавой - РИА Новости, 11.04.2022
В Иране отказались признавать США сверхдержавой
Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:16
2022-04-11T23:16
в мире
иран
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун."Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США", — полагает он.По мнению автора публикации, неудачи США можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные ("более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире"), политические ("в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем даже в Европе"), санкционные ("этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе"). Однако главным "врагом" Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности."Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового", — добавил он.Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, иран, сша, россия, китай
23:16 11.04.2022
 
В Иране отказались признавать США сверхдержавой

Иранская газета Kayhan назвала четыре признака упадка США как сверхдержавы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеталлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун.
"Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США", — полагает он.
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По мнению автора публикации, неудачи США можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные ("более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире"), политические ("в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем даже в Европе"), санкционные ("этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе"). Однако главным "врагом" Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.
"Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового", — добавил он.
Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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