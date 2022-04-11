https://ria.ru/20220411/upadok-1783008137.html

В Иране отказались признавать США сверхдержавой

В Иране отказались признавать США сверхдержавой - РИА Новости, 11.04.2022

В Иране отказались признавать США сверхдержавой

Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:16

2022-04-11T23:16

2022-04-11T23:16

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун."Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США", — полагает он.По мнению автора публикации, неудачи США можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные ("более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире"), политические ("в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем даже в Европе"), санкционные ("этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе"). Однако главным "врагом" Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности."Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового", — добавил он.Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220411/dollar-1782825945.html

https://ria.ru/20220411/dezinformatsiya-1783000769.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, иран, сша, россия, китай