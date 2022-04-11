https://ria.ru/20220411/upadok-1783008137.html
В Иране отказались признавать США сверхдержавой
В Иране отказались признавать США сверхдержавой - РИА Новости, 11.04.2022
В Иране отказались признавать США сверхдержавой
Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:16
2022-04-11T23:16
2022-04-11T23:16
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун."Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США", — полагает он.По мнению автора публикации, неудачи США можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные ("более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире"), политические ("в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем даже в Европе"), санкционные ("этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе"). Однако главным "врагом" Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности."Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового", — добавил он.Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, китай
В Иране отказались признавать США сверхдержавой
Иранская газета Kayhan назвала четыре признака упадка США как сверхдержавы
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Действия американских властей все ближе подводят Соединенные Штаты к упадку, считает автор иранской газеты Kayhan
Сэмане Акун.
"Изучение вопроса о грядущем закате Америки
, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана
, России
и Китая
, но и даже в самих США", — полагает он.
По мнению автора публикации, неудачи США можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные ("более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире"), политические ("в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем даже в Европе"), санкционные ("этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе"). Однако главным "врагом" Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.
"Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового", — добавил он.
Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>