https://ria.ru/20220411/ukraina-1782979945.html

СМИ: Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению операции на Украине

СМИ: Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению операции на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ: Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению операции на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал к немедленному завершению военной спецоперации на Украине, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:14

2022-04-11T19:14

2022-04-11T20:13

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал к немедленному завершению военной спецоперации на Украине, сообщает австрийская радиостанция Ö3.Переговоры Нехаммера и Путина состоялись в понедельник в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/oruzhie-1782971065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, владимир путин, карл нехаммер, австрия, москва, донбасс