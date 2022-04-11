19:14 11.04.2022 (обновлено: 20:13 11.04.2022)
СМИ: Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению операции на Украине
Ö3: канцлер Австрии Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению операции на Украине
© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал к немедленному завершению военной спецоперации на Украине, сообщает австрийская радиостанция Ö3.
"На войне несут потери обе стороны", - цитирует канцлера радиостанция.
Переговоры Нехаммера и Путина состоялись в понедельник в Москве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.