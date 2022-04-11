18:23 11.04.2022 (обновлено: 18:43 11.04.2022)
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье
Эвакуированные жители Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал он.
Генерал заявил, что РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.