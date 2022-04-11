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Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье - РИА Новости, 11.04.2022
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Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье - РИА Новости, 11.04.2022
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье
Киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:23
2022-04-11T18:43
россия
запорожье
бердянск
владимир путин
франция
германия
турция
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал заявил, что РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.Мизинцев подчеркнул, что Россия, реагируя на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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россия, запорожье, бердянск, владимир путин, франция, германия, турция
18:23 11.04.2022 (обновлено: 18:43 11.04.2022)
 
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье

Россия открыла гумкоридор из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители Украины
Эвакуированные жители Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эвакуированные жители Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал он.
Генерал заявил, что РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.
Мизинцев подчеркнул, что Россия, реагируя на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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