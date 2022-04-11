18:02 11.04.2022 (обновлено: 18:08 11.04.2022)
Пути назад на Украину освобожденным поселкам нет, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: жители освобожденных поселков должны понимать, что пути на Украину нет
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жители освобожденных поселков Запорожской области должны понимать, что пути назад на Украину не будет, так глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал видео, где он и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подняли флаг РФ и копию знамени Победы над поселком Розовка Запорожской области вместо украинского флага. Розовка находится примерно в 50 километрах к северо-западу от Мариуполя.
"Это было к тому, что несмотря на то, что это не территория ДНР, но на данный момент есть запрос людей, которые там находятся непосредственно. Которым требуется тоже помощь. Помимо гуманитарной помощи необходимо было указать и сформулировать определенные смыслы, что никакого пути назад нет и быть не может", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.
Он пояснил, что это "те населенные пункты, которые лежат в зоне ответственности (ДНР – ред.) и в какой-то степени России". По его словам, жители освобожденных населенных пунктов обращаются за медикаментами, продуктами, ГСМ, так как им надо начинать посевную.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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