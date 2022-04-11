https://ria.ru/20220411/ukraina-1782965934.html

Пути назад на Украину освобожденным поселкам нет, заявил Пушилин

Пути назад на Украину освобожденным поселкам нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022

Пути назад на Украину освобожденным поселкам нет, заявил Пушилин

Жители освобожденных поселков Запорожской области должны понимать, что пути назад на Украину не будет, так глава Донецкой народной республики Денис Пушилин... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:02

2022-04-11T18:02

2022-04-11T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жители освобожденных поселков Запорожской области должны понимать, что пути назад на Украину не будет, так глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал видео, где он и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подняли флаг РФ и копию знамени Победы над поселком Розовка Запорожской области вместо украинского флага. Розовка находится примерно в 50 километрах к северо-западу от Мариуполя."Это было к тому, что несмотря на то, что это не территория ДНР, но на данный момент есть запрос людей, которые там находятся непосредственно. Которым требуется тоже помощь. Помимо гуманитарной помощи необходимо было указать и сформулировать определенные смыслы, что никакого пути назад нет и быть не может", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.Он пояснил, что это "те населенные пункты, которые лежат в зоне ответственности (ДНР – ред.) и в какой-то степени России". По его словам, жители освобожденных населенных пунктов обращаются за медикаментами, продуктами, ГСМ, так как им надо начинать посевную.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779857687.html

https://ria.ru/20220410/krym-1782765497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, запорожская область, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия