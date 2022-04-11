https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963576.html

Евросоюз увеличит поставки оружия Украине

Евросоюз увеличит поставки оружия Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Евросоюз увеличит поставки оружия Украине

Руководители МИД ЕС договорились о продолжении поставок вооружения на Украину, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:52

2022-04-11T17:52

2022-04-11T19:28

в мире

евросоюз

жозеп боррель

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владимир путин

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россия

воздушно-космические силы россии

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Руководители МИД ЕС договорились о продолжении поставок вооружения на Украину, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Министры обсудили ситуацию на Украине, опасения в связи с возможным усилением боевых действий на Донбассе, на востоке страны. <…> Все согласились с необходимостью продолжать поддержку Украины, в том числе военную", — сказал он.Как утверждает Боррель, "необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, это более важно в настоящий момент, чем санкции против России".Россия неоднократно обвиняла страны Запада в попытках затянуть конфликт на Украине путем поставок оружия. Москва предупредила, что любое вооружение, попавшее на территорию соседнего государства, становится законной целью для российских ВКС.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, жозеп боррель, украина, владимир путин, москва, россия, воздушно-космические силы россии