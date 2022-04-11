https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963017.html
Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине
Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине
Страны Евросоюза совместно будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:50
2022-04-11T17:50
2022-04-11T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза совместно будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы как Европейский союз, как друзья Украины в будущем активизируем эти поставки оружия", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
https://ria.ru/20220411/borrel-1782869423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
17:50 11.04.2022 (обновлено: 18:06 11.04.2022)
Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине
Глава МИД Германии Бербок: Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине