https://ria.ru/20220411/ukraina-1782963017.html

Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине

Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Евросоюз совместно активизирует поставки вооружений Украине

Страны Евросоюза совместно будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:50

2022-04-11T17:50

2022-04-11T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

евросоюз

украина

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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ЛЮКСЕМБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза совместно будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы как Европейский союз, как друзья Украины в будущем активизируем эти поставки оружия", - заявила Бербок журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

https://ria.ru/20220411/borrel-1782869423.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр