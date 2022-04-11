https://ria.ru/20220411/ukraina-1782962780.html

Нацбаты угрожали привязать российских моряков на заводе "Азовсталь"

Нацбаты угрожали привязать российских моряков на заводе "Азовсталь" - РИА Новости, 11.04.2022

Нацбаты угрожали привязать российских моряков на заводе "Азовсталь"

Украинские боевики запрещённой в России организации "Азов" угрожали привязать российских моряков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и оставить под... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:48

2022-04-11T17:48

2022-04-11T18:12

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики запрещённой в России организации "Азов" угрожали привязать российских моряков на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и оставить под обстрелом, рассказал журналистам старший помощник капитана корабля "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/damba-1782955425.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), признание днр и лнр в россии