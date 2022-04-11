https://ria.ru/20220411/ukraina-1782949327.html

В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении

В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении - РИА Новости, 11.04.2022

В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому, если по всей Украине или в отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:05

2022-04-11T17:05

2022-04-11T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому, если по всей Украине или в отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за границей и подлежащие призыву люди будут обязаны вернуться домой в течение 15 дней."В случае введения на Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены кабинета министров Украины, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты Украины, сельские, поселковые, городские главы, работники правоохранительных органов Украины, судьи, судьи Конституционного суда Украины, прокуроры, которые находятся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин... обязаны вернуться на Украину", - говорится в проекте закона.Отмечается, что среди уважительных причин не возвращаться - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, стационарное лечение или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания. Согласно законопроекту, срок возвращения граждан составляет пятнадцать дней со дня введения военного положения, если в указе президента Украины о введении военного положения на Украине не определен другой срок."Невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях лицом, которое по закону подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, другого лица, которое согласно закону обязано вернуться в Украину из-за границы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/shoygu-1780638588.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр