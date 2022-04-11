Рейтинг@Mail.ru
В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782949327.html
В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении
В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении - РИА Новости, 11.04.2022
В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении
В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому, если по всей Украине или в отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:05
2022-04-11T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_0:135:2893:1762_1920x0_80_0_0_a19d7ccfba04aa1f234908fd0f7e3982.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому, если по всей Украине или в отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за границей и подлежащие призыву люди будут обязаны вернуться домой в течение 15 дней."В случае введения на Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены кабинета министров Украины, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты Украины, сельские, поселковые, городские главы, работники правоохранительных органов Украины, судьи, судьи Конституционного суда Украины, прокуроры, которые находятся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин... обязаны вернуться на Украину", - говорится в проекте закона.Отмечается, что среди уважительных причин не возвращаться - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, стационарное лечение или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания. Согласно законопроекту, срок возвращения граждан составляет пятнадцать дней со дня введения военного положения, если в указе президента Украины о введении военного положения на Украине не определен другой срок."Невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях лицом, которое по закону подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, другого лица, которое согласно закону обязано вернуться в Украину из-за границы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/shoygu-1780638588.html
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_181:0:2710:1897_1920x0_80_0_0_50b68085822d00c6cf29508e70d582dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:05 11.04.2022
 
В Раде хотят обязать украинцев возвращаться в страну при военном положении

В Раде предложили обязать украинцев возвращаться из-за границы при военном положении

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому, если по всей Украине или в отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за границей и подлежащие призыву люди будут обязаны вернуться домой в течение 15 дней.
"В случае введения на Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены кабинета министров Украины, руководители органов государственной власти и их заместители, народные депутаты Украины, сельские, поселковые, городские главы, работники правоохранительных органов Украины, судьи, судьи Конституционного суда Украины, прокуроры, которые находятся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин... обязаны вернуться на Украину", - говорится в проекте закона.
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинской армии нанесен существенный урон, заявил Шойгу
Отмечается, что среди уважительных причин не возвращаться - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, стационарное лечение или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания. Согласно законопроекту, срок возвращения граждан составляет пятнадцать дней со дня введения военного положения, если в указе президента Украины о введении военного положения на Украине не определен другой срок.
"Невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях лицом, которое по закону подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, другого лица, которое согласно закону обязано вернуться в Украину из-за границы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 20:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала