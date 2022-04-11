https://ria.ru/20220411/ukraina-1782932637.html
СМИ: бундесвер готовит спецрейс для вывоза раненых украинцев в Германию
СМИ: бундесвер готовит спецрейс для вывоза раненых украинцев в Германию - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ: бундесвер готовит спецрейс для вывоза раненых украинцев в Германию
Бундесвер готовит специальный рейс для транспортировки раненых граждан Украины в Германию, где они пройдут лечение, сообщает агентство dpa. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:05
2022-04-11T16:05
2022-04-11T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
германия
airbus a310
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Бундесвер готовит специальный рейс для транспортировки раненых граждан Украины в Германию, где они пройдут лечение, сообщает агентство dpa.Как сообщает агентство, в понедельник самолет Airbus A310 MedEvac вылетел из Кельна в польский город Жешув, откуда будут вывезены дети и взрослые. Это первый подобный рейс с начала спецоперации России на Украине, в прошлом в Германию для лечения вывозили раненых украинских солдат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782908952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, германия, airbus a310, признание днр и лнр в россии
СМИ: бундесвер готовит спецрейс для вывоза раненых украинцев в Германию
DPA: бундесвер готовит специальный рейс для вывоза раненых украинцев в Германию