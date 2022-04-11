https://ria.ru/20220411/ukraina-1782908952.html
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП - РИА Новости, 11.04.2022
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:13
2022-04-11T14:13
2022-04-11T14:18
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу Rheinmetall Армина Паппергера."Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", - заявил Паппергер.По его словам, концерн может поставить до 50 единиц Leopard 1. Уточняется, что речь идет о старых единицах техники, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена производителю. Паппергер отметил, что сейчас проверяется их состояние. Поставки могут быть осуществлены через Rheinmetall Italia, дочернюю компанию Rheinmetall, и займут до трех месяцев.Концерн также выразил готовность поставить от 50 до 60 единиц БМП Marder. Первые 10-20 единиц могут быть готовы к поставке в течение шести недель.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
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РИА Новости
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в мире, украина, германия, донбасс
14:13 11.04.2022 (обновлено: 14:18 11.04.2022)
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП
Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ, сообщает газета Handelsblatt
со ссылкой на главу Rheinmetall Армина Паппергера.
"Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", - заявил Паппергер.
По его словам, концерн может поставить до 50 единиц Leopard 1. Уточняется, что речь идет о старых единицах техники, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена производителю. Паппергер отметил, что сейчас проверяется их состояние. Поставки могут быть осуществлены через Rheinmetall Italia, дочернюю компанию Rheinmetall, и займут до трех месяцев.
Концерн также выразил готовность поставить от 50 до 60 единиц БМП Marder. Первые 10-20 единиц могут быть готовы к поставке в течение шести недель.