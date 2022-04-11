https://ria.ru/20220411/ukraina-1782908952.html

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП - РИА Новости, 11.04.2022

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине танки и БМП

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:13

2022-04-11T14:13

2022-04-11T14:18

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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу Rheinmetall Армина Паппергера."Первый Leopard 1 мог бы быть поставлен через шесть недель", - заявил Паппергер.По его словам, концерн может поставить до 50 единиц Leopard 1. Уточняется, что речь идет о старых единицах техники, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена производителю. Паппергер отметил, что сейчас проверяется их состояние. Поставки могут быть осуществлены через Rheinmetall Italia, дочернюю компанию Rheinmetall, и займут до трех месяцев.Концерн также выразил готовность поставить от 50 до 60 единиц БМП Marder. Первые 10-20 единиц могут быть готовы к поставке в течение шести недель.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, донбасс