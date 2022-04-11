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Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию - РИА Новости, 11.04.2022
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию
Компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:28
2022-04-11T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство", передает агентство Рейтер со ссылкой на документы фирмы.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля", - говорится в сообщении Рейтера.Отмечается, что ряд сотрудников Meta* выразили недовольство предоставленной украинцам возможностью писать комментарии, "которые сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и других уголках мира"."Такое ощущение, что это политика говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей", - приводит агентство комментарий одного из сотрудников на внутренней платформе компании.Согласно источникам, Meta* не обеспечила модераторов нужными рекомендациями, которые помогли бы им "блокировать" сообщения, где выдвигаются "ложные нарративы" о спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что хотя Meta* и "пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок", все же "заигралась с правилами, с манипулированием". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с политикой Meta*, что цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220409/instagram-1782654838.html
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россия, признание днр и лнр в россии, в мире
13:28 11.04.2022 (обновлено: 13:38 11.04.2022)
 
Meta* продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию

Reuters: Meta продлила до 30 апреля исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство", передает агентство Рейтер со ссылкой на документы фирмы.
В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля", - говорится в сообщении Рейтера.
Отмечается, что ряд сотрудников Meta* выразили недовольство предоставленной украинцам возможностью писать комментарии, "которые сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и других уголках мира".
"Такое ощущение, что это политика говорит о том, что риторика ненависти и призывы к насилию допустимы, если они нацелены на "нужных" людей", - приводит агентство комментарий одного из сотрудников на внутренней платформе компании.
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Согласно источникам, Meta* не обеспечила модераторов нужными рекомендациями, которые помогли бы им "блокировать" сообщения, где выдвигаются "ложные нарративы" о спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что хотя Meta* и "пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок", все же "заигралась с правилами, с манипулированием". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с политикой Meta*, что цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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