https://ria.ru/20220411/ukraina-1782891515.html

МИД ПМР опроверг заявления ВСУ о подготовке Россией провокаций из региона

МИД ПМР опроверг заявления ВСУ о подготовке Россией провокаций из региона - РИА Новости, 11.04.2022

МИД ПМР опроверг заявления ВСУ о подготовке Россией провокаций из региона

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опроверг публикации в соцсетях генштаба украинских войск о якобы готовящихся российской... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:00

2022-04-11T13:00

2022-04-11T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опроверг публикации в соцсетях генштаба украинских войск о якобы готовящихся российской стороной провокационных действиях на территории Приднестровья."На территории Приднестровской Молдавской Республики не осуществляется никаких военных приготовлений или специальных мероприятий, угрожающих соседней Украине. Объективный анализ ситуации не дает оснований усомниться в неизменности такой позиции приднестровского государства", - говорится в заявлении МИД.Отмечается, что руководство Приднестровья прилагает все необходимые усилия для эффективного обеспечения мира, спокойствия и безопасности в республике. МИД ПМР снова призвал украинскую сторону проявить заботу о собственных гражданах и воздержаться от периодического озвучивания недостоверной информации, создающей необоснованную напряжённость.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

россия

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии