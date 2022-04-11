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В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку - РИА Новости, 11.04.2022
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В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку
В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку - РИА Новости, 11.04.2022
В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку
Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины сообщили в Мукачевском горсовете. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:56
2022-04-11T13:12
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины сообщили в Мукачевском горсовете."Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы (реки - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета. Танк демонтирован работниками коммунального предприятия и будет передан на ответственное хранение.Мэр города Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что на месте демонтированного советского танка будет новый сквер. "Громоздкий постамент будет разобран, а на этой площади обустроят зеленую зону для отдыха мукачевцев", - добавил он.Ранее в Мукачево демонтировали бюст русского писателя Александра Пушкина. Кроме того, памятники писателю демонтировали ранее в Тернополе и Ужгороде.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, сергей лавров, россия, мукачево, украина, александр пушкин, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
12:56 11.04.2022 (обновлено: 13:12 11.04.2022)
 
В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку

Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины

© Фото : Мукачівська міська радаДемонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины
Демонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Мукачівська міська рада
Демонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины сообщили в Мукачевском горсовете.
"Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы (реки - ред.)", - говорится в сообщении.
© Фото : Мукачівська міська радаДемонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины
Демонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Мукачівська міська рада
Демонтаж памятника советскому танку в Мукачеве в Закарпатской области Украины
Отмечается, что решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета. Танк демонтирован работниками коммунального предприятия и будет передан на ответственное хранение.
Мэр города Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что на месте демонтированного советского танка будет новый сквер. "Громоздкий постамент будет разобран, а на этой площади обустроят зеленую зону для отдыха мукачевцев", - добавил он.
Ранее в Мукачево демонтировали бюст русского писателя Александра Пушкина. Кроме того, памятники писателю демонтировали ранее в Тернополе и Ужгороде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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