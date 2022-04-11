https://ria.ru/20220411/ukraina-1782890909.html

В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку

В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку - РИА Новости, 11.04.2022

В украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку

Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины сообщили в Мукачевском горсовете. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:56

2022-04-11T12:56

2022-04-11T13:12

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Памятник советскому танку демонтировали в Мукачеве в Закарпатской области Украины сообщили в Мукачевском горсовете."Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы (реки - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета. Танк демонтирован работниками коммунального предприятия и будет передан на ответственное хранение.Мэр города Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что на месте демонтированного советского танка будет новый сквер. "Громоздкий постамент будет разобран, а на этой площади обустроят зеленую зону для отдыха мукачевцев", - добавил он.Ранее в Мукачево демонтировали бюст русского писателя Александра Пушкина. Кроме того, памятники писателю демонтировали ранее в Тернополе и Ужгороде.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, россия, мукачево, украина, александр пушкин, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии