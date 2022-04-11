https://ria.ru/20220411/ukraina-1782865908.html
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине
Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:17
2022-04-11T11:17
2022-04-11T11:17
общество
российское историческое общество
сергей нарышкин
россия
петр i
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российское историческое общество, сергей нарышкин, россия, петр i, украина
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине
Глава РИО Нарышкин: Петр Первый перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине