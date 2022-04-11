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Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине - РИА Новости, 11.04.2022
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Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине
Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:17
2022-04-11T11:17
общество
российское историческое общество
сергей нарышкин
россия
петр i
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".
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общество, российское историческое общество, сергей нарышкин, россия, петр i, украина
11:17 11.04.2022
 
Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине

Глава РИО Нарышкин: Петр Первый перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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За что Россия борется на Украине
 
ОбществоРоссийское историческое обществоСергей НарышкинРоссияПетр IУкраина
 
 
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