https://ria.ru/20220411/ukraina-1782865908.html

Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине

Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Нарышкин: Петр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал о нынешней Украине

Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:17

2022-04-11T11:17

2022-04-11T11:17

общество

российское историческое общество

сергей нарышкин

россия

петр i

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский император Петр I сейчас перевернулся бы в гробу, узнай он, до чего дошла Украина в последние три десятилетия, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - сказал Нарышкин в понедельник на открытии в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха".

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, российское историческое общество, сергей нарышкин, россия, петр i, украина